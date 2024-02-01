Embora cada organização deva criar seu próprio roteiro de transformação da cibersegurança, há três abordagens que as organizações podem adotar para garantir que as pessoas sejam sua primeira linha de defesa.

1. Simulação de crise

Depois de uma violação na segurança cibernética, cada segundo conta. As equipes de segurança, os gerentes de linha de negócios e os executivos devem saber exatamente qual papel desempenhar para ajudar a conter os danos. Para ajudar na preparação, muitas organizações estão testando seus planos e equipes de resposta a incidentes (RI) com simulações de ambiente cibernético. Organizações com uma equipe de resposta a incidentes podem economizar USD 1,5 milhão em custos de violação de dados em comparação com organizações sem uma equipe de IR ou testes de plano de IR.

As organizações ganham:

Colaboração aprimorada entre organizações, com maior conhecimento da superfície de ataque, para identificar vulnerabilidades de forma mais eficaz e aumentar a resiliência

A capacidade de ter uma experiência de um incidente de cibersegurança simulado com a intensidade e a pressão de uma violação de dados da vida real

Confiança na resposta e recuperação de incidentes de cibersegurança em nível empresarial, na gestão de vulnerabilidades e na criação de uma cultura de segurança mais forte

2. Consciência e treinamento em cibersegurança

Muitas empresas têm dificuldades para entender seu risco cibernético. A profunda experiência em cibersegurança da IBM aproveita as lições aprendidas com 1.500 empresas onde organizamos sessões de treinamento, combinadas com as melhores práticas do setor com base nos padrões NIST e ISO, para ajudar as organizações a melhorar sua cultura cibernética.

As organizações ganham:

Redução do número de incidentes; portanto, um custo geral reduzido

A visibilidade dos testes de phishing em tempo real vinculados ao treinamento direcionado

Um aumento na consciência sobre segurança e mudança comportamental

3. Transformação de talentos em cibersegurança

Com a crescente sofisticação e o aumento das ameaças cibernéticas, as organizações lutam para desenvolver e manter os talentos de cibersegurança necessários para detectar, prevenir e responder a ataques avançados. O serviço IBM Cyber Talent Transformation é adaptado aos objetivos de cibersegurança de uma organização. usando IA em seus processos exclusivos de gerenciamento de talentos, o que ajuda a criar equipes de cibersegurança resiliente.

As organizações ganham:

O talento e as habilidades críticas em cibersegurança necessários para atender às demandas atuais e futuras

A capacidade de aprimorar e requalificar as habilidades de forma eficaz e rápida

A capacidade de incorporar estratégias de habilidades e IA onde as organizações podem crescer e reter talentos mais rapidamente, reduzindo o risco de escassez crítica de habilidades cibernéticas que podem prejudicar o desempenho dos negócios

