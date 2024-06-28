Ao analisar grandes volumes de dados, incluindo logs de segurança, logs de tráfego de rede e feeds de inteligência de ameaças, sistemas orientados por IA podem identificar padrões e anomalias que significam possíveis vulnerabilidades ou ataques. A conversão dos logs em dados e gráficos tornará a análise mais simples e rápida. Os incidentes devem ser identificados com base no risco à segurança, e a notificação deve ocorrer para ação imediata.

Autoaprendizado é outra área em que a IA pode ser treinada com dados. Isso permitirá que a IA esteja atualizada sobre o ambiente em mudança e seja capaz de lidar com ameaças novas e emergentes. A IA identificará ameaças de alto risco e ameaças inéditas.

A implementação da IA exige iterações para treinar o modelo, o que pode ser demorado. Mas com o tempo, fica mais fácil identificar ameaças e falhas. Plataformas orientadas por IA reúnem constantemente insights de dados, ajustando-se a cenários em mudança e riscos emergentes. À medida que progridem, eles aumentam sua precisão e eficácia na identificação de fraquezas e oferecem orientação prática.

Ao treinar a IA, também precisamos considerar as táticas e técnicas adversárias do MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK como parte do aprendizado de IA por conta própria. A incorporação do MITRE em conjunto com a IA encontrará e interromperá 90% das ameaças de alto risco.