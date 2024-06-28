O gerenciamento de vulnerabilidades envolve um ciclo contínuo de identificação, priorização e mitigação de vulnerabilidades nas aplicações de software, redes e sistemas de computador. Essa estratégia proativa é essencial para proteger os recursos digitais de uma organização e manter sua segurança e integridade.
Para deixar o processo mais simples e fácil, precisamos envolver a inteligência artificial (IA). Vamos examinar como a IA é eficaz no gerenciamento de vulnerabilidades e como ela pode ser implementada.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O uso da IA levará o gerenciamento de vulnerabilidades para o próximo nível. A IA não só reduz o tempo de análise, como também identifica ameaças de forma eficaz.
Uma vez que decidimos usar a IA para o gerenciamento de vulnerabilidades, precisamos reunir informações sobre como gostaríamos que a IA respondesse e que tipo de dados precisam ser analisados para identificar os algoritmos certos. Os algoritmos de IA e as técnicas de aprendizado de máquina são excelentes na detecção de ameaças sofisticadas e inéditas.
Ao analisar grandes volumes de dados, incluindo logs de segurança, logs de tráfego de rede e feeds de inteligência de ameaças, sistemas orientados por IA podem identificar padrões e anomalias que significam possíveis vulnerabilidades ou ataques. A conversão dos logs em dados e gráficos tornará a análise mais simples e rápida. Os incidentes devem ser identificados com base no risco à segurança, e a notificação deve ocorrer para ação imediata.
Autoaprendizado é outra área em que a IA pode ser treinada com dados. Isso permitirá que a IA esteja atualizada sobre o ambiente em mudança e seja capaz de lidar com ameaças novas e emergentes. A IA identificará ameaças de alto risco e ameaças inéditas.
A implementação da IA exige iterações para treinar o modelo, o que pode ser demorado. Mas com o tempo, fica mais fácil identificar ameaças e falhas. Plataformas orientadas por IA reúnem constantemente insights de dados, ajustando-se a cenários em mudança e riscos emergentes. À medida que progridem, eles aumentam sua precisão e eficácia na identificação de fraquezas e oferecem orientação prática.
Ao treinar a IA, também precisamos considerar as táticas e técnicas adversárias do MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK como parte do aprendizado de IA por conta própria. A incorporação do MITRE em conjunto com a IA encontrará e interromperá 90% das ameaças de alto risco.
Por meio da análise de dados passados e violações de segurança, a IA tem a capacidade de prever ataques e impedir preventivamente a invasão de vulnerabilidades.
Coleta de requisitos: Logs e relatórios precisam ser analisados. Isso inclui especificações como entrada, saída, variável dependente, variável independente e insights praticáveis.
Planejamento: os algoritmos e as técnicas de aprendizado de máquina precisam ser selecionados, bem como os feeds e variáveis de entrada e saída. As técnicas especificarão quais variáveis e palavras-chave são pesquisadas e como os resultados serão exibidos em uma tabela. Os resultados finais serão extraídos da tabela e adicionados a um gráfico para obter insights praticáveis.
Pogramação: o código deve ser escrito para atender aos requisitos. É aconselhável verificar se o arquivo de entrada é lido e gera o arquivo de saída.
Testes: a programação e outros componentes do programa devem ser testados, e os problemas, diagnosticados.
Ciclo de feedback: um ciclo de feedback deve ser estabelecido para verificar se a saída esperada é recebida. Melhorias devem ser feitas com base no feedback. Essas etapas devem ser repetidas para melhoria contínua.
As organizações podem transformar as práticas de gerenciamento de vulnerabilidades introduzindo automação, IA e recursos proativos. Ao aproveitar a IA no gerenciamento de vulnerabilidades, as organizações podem aprimorar sua postura de segurança, antecipar-se às ameaças emergentes e proteger seus valiosos ativos e dados no cenário de cibersegurança em rápida evolução.
No entanto, é importante reconhecer que a IA não deve ser vista como uma solução autônoma, mas sim como um aprimoramento dos sistemas tradicionais de gerenciamento de vulnerabilidades. Os melhores resultados são alcançados quando a IA é integrada e usada juntamente com os métodos existentes.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por que a IBM foi nomeada como Major Player e obtenha insights para selecionar o fornecedor de serviços de consultoria em cibersegurança que melhor se adapta às necessidades da sua organização.
Saiba como o cenário de segurança atual está mudando e como enfrentar os desafios e aproveitar a resiliência da IA generativa.
Compreenda as ameaças mais recentes e fortaleça suas defesas na nuvem com o relatório IBM X-Force sobre o cenário de ameaças na nuvem.
Descubra como a segurança de dados ajuda a proteger informações digitais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.
Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.
Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.
Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.