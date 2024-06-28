Segurança

Gerenciamento de vulnerabilidades desenvolvido com IA

Ilustração azul de um cadeado

Autores

Madhuri Vijaykumar

Security Specialist

Consulting - IBM

O gerenciamento de vulnerabilidades envolve um ciclo contínuo de identificação, priorização e mitigação de vulnerabilidades nas aplicações de software, redes e sistemas de computador. Essa estratégia proativa é essencial para proteger os recursos digitais de uma organização e manter sua segurança e integridade.

Para deixar o processo mais simples e fácil, precisamos envolver a inteligência artificial (IA). Vamos examinar como a IA é eficaz no gerenciamento de vulnerabilidades e como ela pode ser implementada.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Inteligência artificial no gerenciamento de vulnerabilidades

O uso da IA levará o gerenciamento de vulnerabilidades para o próximo nível. A IA não só reduz o tempo de análise, como também identifica ameaças de forma eficaz.

Uma vez que decidimos usar a IA para o gerenciamento de vulnerabilidades, precisamos reunir informações sobre como gostaríamos que a IA respondesse e que tipo de dados precisam ser analisados para identificar os algoritmos certos. Os algoritmos de IA e as técnicas de aprendizado de máquina são excelentes na detecção de ameaças sofisticadas e inéditas.

Ao analisar grandes volumes de dados, incluindo logs de segurança, logs de tráfego de rede e feeds de inteligência de ameaças, sistemas orientados por IA podem identificar padrões e anomalias que significam possíveis vulnerabilidades ou ataques. A conversão dos logs em dados e gráficos tornará a análise mais simples e rápida. Os incidentes devem ser identificados com base no risco à segurança, e a notificação deve ocorrer para ação imediata.

Autoaprendizado é outra área em que a IA pode ser treinada com dados. Isso permitirá que a IA esteja atualizada sobre o ambiente em mudança e seja capaz de lidar com ameaças novas e emergentes. A IA identificará ameaças de alto risco e ameaças inéditas.

A implementação da IA exige iterações para treinar o modelo, o que pode ser demorado. Mas com o tempo, fica mais fácil identificar ameaças e falhas. Plataformas orientadas por IA reúnem constantemente insights de dados, ajustando-se a cenários em mudança e riscos emergentes. À medida que progridem, eles aumentam sua precisão e eficácia na identificação de fraquezas e oferecem orientação prática.

Ao treinar a IA, também precisamos considerar as táticas e técnicas adversárias do MITRE ATT&CK MITRE ATT&CK como parte do aprendizado de IA por conta própria. A incorporação do MITRE em conjunto com a IA encontrará e interromperá 90% das ameaças de alto risco.

Etapas de implementação

Por meio da análise de dados passados e violações de segurança, a IA tem a capacidade de prever ataques e impedir preventivamente a invasão de vulnerabilidades.

Coleta de requisitos: Logs e relatórios precisam ser analisados. Isso inclui especificações como entrada, saída, variável dependente, variável independente e insights praticáveis.

Planejamento: os algoritmos e as técnicas de aprendizado de máquina precisam ser selecionados, bem como os feeds e variáveis de entrada e saída. As técnicas especificarão quais variáveis e palavras-chave são pesquisadas e como os resultados serão exibidos em uma tabela. Os resultados finais serão extraídos da tabela e adicionados a um gráfico para obter insights praticáveis.

Pogramação: o código deve ser escrito para atender aos requisitos. É aconselhável verificar se o arquivo de entrada é lido e gera o arquivo de saída.

Testes: a programação e outros componentes do programa devem ser testados, e os problemas, diagnosticados.

Ciclo de feedback: um ciclo de feedback deve ser estabelecido para verificar se a saída esperada é recebida. Melhorias devem ser feitas com base no feedback. Essas etapas devem ser repetidas para melhoria contínua.

A automação pode revolucionar o gerenciamento de vulnerabilidades

As organizações podem transformar as práticas de gerenciamento de vulnerabilidades introduzindo automação, IA e recursos proativos. Ao aproveitar a IA no gerenciamento de vulnerabilidades, as organizações podem aprimorar sua postura de segurança, antecipar-se às ameaças emergentes e proteger seus valiosos ativos e dados no cenário de cibersegurança em rápida evolução.

No entanto, é importante reconhecer que a IA não deve ser vista como uma solução autônoma, mas sim como um aprimoramento dos sistemas tradicionais de gerenciamento de vulnerabilidades. Os melhores resultados são alcançados quando a IA é integrada e usada juntamente com os métodos existentes.
Soluções relacionadas
Soluções de segurança corporativa

Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.

 Explore as soluções de cibersegurança
Serviços de cibersegurança

Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Conheça os serviços de segurança cibernética
    Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

    Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.

         Explore a cibersegurança da IA
    Dê o próximo passo

    Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Explore as soluções de cibersegurança Descubra os serviços de cibersegurança