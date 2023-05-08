O risco associado à adoção da IA no setor de seguros pode ser separado em duas categories: tecnológico e de uso.

Risco tecnológico – confidencialidade dos dados

O principal risco tecnológico é a questão da confidencialidade dos dados. O desenvolvimento da IA possibilitou a coleta, o armazenamento e o processamento de informações em uma escala sem precedentes, tornando extremamente fácil identificar, analisar e usar dados pessoais a baixo custo sem o consentimento de outras pessoas. O risco de vazamento de privacidade da interação com tecnologias de IA é uma fonte importante de preocupação e desconfiança do consumidor.

O advento da IA generativa, onde a IA manipula seus dados para criar novo conteúdo, traz um risco adicional para a confidencialidade dos dados corporativos. Por exemplo, alimentar um sistema de IA generativa como o Chat GPT com dados corporativos para produzir um resumo de pesquisa corporativa confidencial significaria que uma pegada de dados seria deixada para sempre no servidor de nuvem externo da IA, acessível a consultas de concorrentes.

Risco tecnológico - segurança

Os algoritmos de IA são os parâmetros que otimizam os dados de treinamento que dão à IA sua capacidade de fornecer insights. Se os parâmetros de um algoritmo vazarem, um terceiro poderá conseguir copiar o modelo, causando perda econômica e de propriedade intelectual para o proprietário do modelo. Além disso, caso os parâmetros do modelo de algoritmo de IA possam ser modificados ilegalmente por um invasor cibernético, isso causará a deterioração do desempenho do modelo de IA e levará a consequências indesejáveis.

Risco tecnológico — transparência

A característica de caixa-preta dos sistemas de IA, especialmente a IA generativa, torna o processo de decisão dos algoritmos de IA difícil de entender. O setor de seguros é um setor regulamentado financeiramente, no qual a transparência, a explicabilidade e a auditabilidade dos algoritmos são de fundamental importância para o regulador.

Risco de utilização — imprecisão

O desempenho de um sistema de IA depende muito dos dados dos quais ele aprende. Se um sistema de IA for treinado com dados imprecisos, tendenciosos ou plagiados, ele fornecerá resultados indesejáveis, mesmo que seja tecnicamente bem projetado.

Risco de uso — abuso

Embora um sistema de IA possa estar operando corretamente em sua análise, tomada de decisão, coordenação e outras atividades, ele ainda apresenta riscos de abuso. O propósito de uso do operador, o método de uso, o intervalo de uso e assim por diante podem ser pervertidos ou desviados e destinados a causar efeitos adversos. Um exemplo disso é o reconhecimento facial sendo usado para o rastreamento ilegal do movimento das pessoas.

Risco de uso — dependência excessiva

A dependência excessiva da IA ocorre quando os usuários começam a aceitar recomendações incorretas de IA, cometendo erros de comissão. Os usuários têm dificuldade em determinar os níveis adequados de confiança porque não têm consciência do que a IA pode fazer, de quão bem ela pode funcionar ou como ela funciona. Uma consequência desse risco é o desenvolvimento enfraquecido das habilidades do usuário de IA. Por exemplo, um vistoriador independente cuja capacidade de lidar com novas situações ou considerar múltiplas perspectivas está deteriorada ou restrita a apenas casos aos quais a IA também tem acesso.