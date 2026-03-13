Um data lakehouse é uma plataforma de dados que mescla os melhores aspectos de data warehouses e data lakes em uma única solução de gerenciamento de dados.

O data lakehouse e a arquitetura de governança da IBM para ambientes de nuvem híbrida estão ancorados em sua plataforma watsonx.data. Essa plataforma permite que as empresas escalem a análise de dados e a IA, fornecendo um armazenamento de dados robusto construído em uma arquitetura de lakehouse aberta. A arquitetura funde as características de desempenho e usabilidade de um data warehouse com a flexibilidade e escalabilidade de um data lake, oferecendo uma solução equilibrada para tarefas de gerenciamento e análise de dados.