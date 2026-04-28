Soluções de API Management

As APIs impulsionam a transformação digital e a IA, mas os fluxos de trabalho manuais, a proliferação de APIs e as ferramentas fragmentadas atrasam as equipes. A IBM unifica todo o ciclo de vida das APIs com automação impulsionada por IA para simplificar o API Management, ao mesmo tempo em que oferece governança de nível empresarial para expor APIs aos agentes de IA, para que os desenvolvedores possam entregar mais rápido sem comprometer o controle.