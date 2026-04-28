Soluções de API Management

Crie, proteja e gerencie APIs com mais rapidez com controle unificado em ambientes híbridos e multinuvem
As APIs impulsionam a transformação digital e a IA, mas os fluxos de trabalho manuais, a proliferação de APIs e as ferramentas fragmentadas atrasam as equipes. A IBM unifica todo o ciclo de vida das APIs com automação impulsionada por IA para simplificar o API Management, ao mesmo tempo em que oferece governança de nível empresarial para expor APIs aos agentes de IA, para que os desenvolvedores possam entregar mais rápido sem comprometer o controle.
Gargalos de segurança e conformidade retardam a entrega de APIs. Os desenvolvedores precisam de políticas como código e proteções automatizadas para manter as equipes rápidas e em conformidade.
Tempos de execução diferentes podem criar projetos de APIs inconsistentes. Com normas unificadas e portais automatizados, as equipes podem construir e integrar mais rapidamente.
À medida que as organizações crescem, as APIs se multiplicam mais rapidamente. Gerencie todo o ciclo de vida das APIs (do projeto à desativação) em escala, com visibilidade e automação integradas.
Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho e o uso das APIs com ferramentas de monitoramento para reduzir o downtime e os erros.
Nossos produtos ajudam as empresas a projetar, implementar e escalar APIs com segurança para acelerar a inovação, melhorar a conectividade e impulsionar a transformação digital.
As aplicações nativas da nuvem aceleram seu prazo de lançamento no mercado, proporcionam maior escalabilidade, simplificam o gerenciamento e reduzem custos por meio de conteinerização, microsserviços, automação e práticas de DevOps. Os serviços de desenvolvimento de aplicações da IBM Consulting estão centrados na cocriação e coexecução, auxiliados com arquiteturas de referência, ferramentas e aceleradores, modelos de entrega virtual e soluções do setor que são compatíveis com ambientes multinuvem.