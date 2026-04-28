Soluções de API Management

Crie, proteja e gerencie APIs com mais rapidez com controle unificado em ambientes híbridos e multinuvem

Leia o Guia de API Management Baixe o IDC Spotlight
Ilustração de software de API Management
Logotipo da Gartner
A IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant da Gartner para API Management
Reconhecido por 10 anos consecutivos
Receba o relatório

Modernize o API Management com velocidade e controle

As APIs impulsionam a transformação digital e a IA, mas os fluxos de trabalho manuais, a proliferação de APIs e as ferramentas fragmentadas atrasam as equipes. A IBM unifica todo o ciclo de vida das APIs com automação impulsionada por IA para simplificar o API Management, ao mesmo tempo em que oferece governança de nível empresarial para expor APIs aos agentes de IA, para que os desenvolvedores possam entregar mais rápido sem comprometer o controle.

Capacitando a entrega de APIs escaláveis

Equilibrando velocidade com governança de APIs

Gargalos de segurança e conformidade retardam a entrega de APIs. Os desenvolvedores precisam de políticas como código e proteções automatizadas para manter as equipes rápidas e em conformidade.
Experiência consistente do desenvolvedor de APIs

Tempos de execução diferentes podem criar projetos de APIs inconsistentes. Com normas unificadas e portais automatizados, as equipes podem construir e integrar mais rapidamente.
Gerenciamento do ciclo de vida de APIs em escala

À medida que as organizações crescem, as APIs se multiplicam mais rapidamente. Gerencie todo o ciclo de vida das APIs (do projeto à desativação) em escala, com visibilidade e automação integradas.
Observabilidade e confiabilidade das APIs

Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho e o uso das APIs com ferramentas de monitoramento para reduzir o downtime e os erros.

Produtos relacionados

Nossos produtos ajudam as empresas a projetar, implementar e escalar APIs com segurança para acelerar a inovação, melhorar a conectividade e impulsionar a transformação digital.

Ative sua empresa agêntica
Transforme projetos-piloto de IA em produção com integração empresarial em uma iPaaS unificada
Libere o potencial da IA agêntica
Desenvolva, gerencie, proteja e compartilhe todos os seus tipos de API, onde quer que estejam.
IBM DataPower Gateway
Application gateway de alta segurança para cargas de trabalho modernas, tradicionais e de nuvem híbrida
Integração desbloqueada. Possibilidades liberadas
Melhor velocidade e qualidade dos aplicativos com solução de software de integração impulsionada por IA.

Serviços relacionados

Serviços de consultoria em desenvolvimento de aplicativos na nuvem

As aplicações nativas da nuvem aceleram seu prazo de lançamento no mercado, proporcionam maior escalabilidade, simplificam o gerenciamento e reduzem custos por meio de conteinerização, microsserviços, automação e práticas de DevOps. Os serviços de desenvolvimento de aplicações da IBM Consulting estão centrados na cocriação e coexecução, auxiliados com arquiteturas de referência, ferramentas e aceleradores, modelos de entrega virtual e soluções do setor que são compatíveis com ambientes multinuvem.

 Explore o serviço
Linhas azuis abstratas empilhadas umas sobre as outras

Recursos

O que é gerenciamento de APIs?
Saiba mais
Relatório Gartner® de 2025: recursos críticos para o gerenciamento de APIs
Saiba por que a IBM está em primeiro lugar em cinco dos seis casos de uso
Guia prático de gerenciamento de APIs
Leia agora
IDC Spotlight
APIs: a chave para IA e aplicação Conectividade
Dê o próximo passo
  1. Explore a demonstração