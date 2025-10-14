Com o crescimento das aplicações de IA, a computação tradicional não consegue processar os grandes volumes de dados necessários para executar aplicações de IA. Os aceleradores de IA são essenciais para acelerar o processamento de dados necessário para executar a IA.
Graças ao seu design exclusivo e hardware especializado, os aceleradores de IA impulsionam o desempenho do processamento de IA por meio de recursos como processamento paralelo. Essa capacidade permite que as empresas inovem em escala e lancem novas aplicações de IA no mercado mais rápido.
Minimize a latência e aumente a velocidade com aceleradores de IA para ter os recursos necessários para habilitar a IA em produção.
Automatize tarefas repetitivas para liberar recursos e otimizar operações, para que as equipes possam se concentrar em iniciativas estratégicas.
Proteja dados de missão crítica e atenda aos requisitos regulatórios e de conformidade com IA entregue diretamente em seus dados.
Otimize os custos de energia e infraestrutura da sua empresa com aceleradores de IA integrados.
A IBM oferece aceleração de IA para suas informações críticas, onde quer que elas residam. A IA integrada pode impulsionar insights, segurança, aplicações e muito mais:
Saiba como, com novas integrações e aprimoramentos, os mainframes estão redefinindo seu papel na TI moderna.
Explore a tecnologia do LinuxONE 5 e os casos de uso de IA que devem ser adequados para este novo servidor de categoria corporativa.
Descubra as cinco principais razões pelas quais o IBM® Power é uma base confiável para potencializar sua estratégia de IA.
Explore como o processamento de dados escalável ajuda a produzir modelos IBM® Granite de maior qualidade.