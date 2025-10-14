Aceleradores de IA

Acelere o processamento de dados para criar IA em escala

Com o crescimento das aplicações de IA, a computação tradicional não consegue processar os grandes volumes de dados necessários para executar aplicações de IA. Os aceleradores de IA são essenciais para acelerar o processamento de dados necessário para executar a IA.

Graças ao seu design exclusivo e hardware especializado, os aceleradores de IA impulsionam o desempenho do processamento de IA por meio de recursos como processamento paralelo. Essa capacidade permite que as empresas inovem em escala e lancem novas aplicações de IA no mercado mais rápido. 
Desempenho em escala

Minimize a latência e aumente a velocidade com aceleradores de IA para ter os recursos necessários para habilitar a IA em produção.
Melhore a produtividade e a eficiência

Automatize tarefas repetitivas para liberar recursos e otimizar operações, para que as equipes possam se concentrar em iniciativas estratégicas.
Segurança e confiança

Proteja dados de missão crítica e atenda aos requisitos regulatórios e de conformidade com IA entregue diretamente em seus dados.
Gerenciamento de recursos

Otimize os custos de energia e infraestrutura da sua empresa com aceleradores de IA integrados.

Produtos relevantes

A IBM oferece aceleração de IA para suas informações críticas, onde quer que elas residam. A IA integrada pode impulsionar insights, segurança, aplicações e muito mais:

  • Processadores IBM® Telum II para IBM® Z e LinuxONE.
  • Placas aceleradoras IBM Spyre para IBM Z, LinuxONE e Power.
  • GPUs e aceleradores de IA no IBM® Cloud.
IBM z17 em ângulo direito
IA no IBM Z
Escale vários modelos de IA corporativa e forneça insights em tempo real diretamente sobre dados transacionais com uma solução full stack.
IBM LinuxONE Emperor 5 em ângulo esquerdo com fundo laranja
IA no IBM LinuxONE
Aumente a resiliência cibernética com um servidor Linux® escalável, construído para cargas de trabalho corporativas e potencializado pela inovação de código aberto e pelo Red Hat OpenShift AI.
IBM Power11 em um ambiente moderno azul
IA no IBM Power.
Simplifique a implementação e obtenha valor comercial real a partir de dados corporativos com uma IA confiável e prontamente disponível para melhorar a produtividade.
Homem usando notebook em uma sala de servidores
IA na IBM Cloud
Implemente IA na nuvem com GPUs e aceleradores de IA para uso com uma variedade de aplicações e frameworks de inferência.

Recursos

O que vem a seguir para mainframes e IA?

Saiba como, com novas integrações e aprimoramentos, os mainframes estão redefinindo seu papel na TI moderna.

 O IBM LinuxONE 5 recebe um enorme impulso de IA (PDF)

Explore a tecnologia do LinuxONE 5 e os casos de uso de IA que devem ser adequados para este novo servidor de categoria corporativa.

 Execute cargas de trabalho de IA no IBM Power (PDF).

Descubra as cinco principais razões pelas quais o IBM® Power é uma base confiável para potencializar sua estratégia de IA.

 Escale a IA corporativa na nuvem (blog)

Explore como o processamento de dados escalável ajuda a produzir modelos IBM® Granite de maior qualidade.
