Com o crescimento das aplicações de IA, a computação tradicional não consegue processar os grandes volumes de dados necessários para executar aplicações de IA. Os aceleradores de IA são essenciais para acelerar o processamento de dados necessário para executar a IA.

Graças ao seu design exclusivo e hardware especializado, os aceleradores de IA impulsionam o desempenho do processamento de IA por meio de recursos como processamento paralelo. Essa capacidade permite que as empresas inovem em escala e lancem novas aplicações de IA no mercado mais rápido.