1. Como um cliente poderá fazer um pedido de produtos elegíveis para licenciamento de subcapacidade?

Em abril de 2009, a IBM eliminou o conjunto separado de códigos de peça de Subcapacidade; os clientes precisam apenas aceitar e cumprir os termos das seções de Subcapacidade do Contrato Passport Advantage e fazer pedidos usando (ou utilizar direitos de licença existentes) os códigos de peça regulares baseados em núcleo. Na maioria dos casos, também será necessário solicitar o ILMT.

2. O cliente ainda precisa aceitar os termos de licenciamento de subcapacidade antes de solicitar licenças para implementação em subcapacidade?

Desde 18 de julho de 2011, os termos de subcapacidade estão incluídos no acordo básico IBM Passport Advantage. Os clientes podem encontrar os termos relacionados na seção de Capacidade Total e Requisitos de Virtualização.

3. A IBM possui números de peça exclusivos do Passport Advantage de subcapacidade? Em caso afirmativo, elas também se aplicam aos P/Ns de renovação e revalidação de S&S?

Desde abril de 2009, os produtos de subcapacidade não têm números de peças exclusivos. As mesmas referências (P/N) originais baseadas nas métricas PVU, VPC ou RVU podem ser utilizadas tanto para implementações em capacidade total quanto em subcapacidade. A IBM retirou os números de peça exclusivos de subcapacidade que existiam anteriormente.

4. Onde posso encontrar perguntas frequentes específicas sobre unidades de valor do processador?

Acesse as perguntas frequentes sobre a unidade de valor do processador/a>

5. Como um cliente pode obter o IBM License Metric Tool?

Embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer o pedido para gerar um registro de seus direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura e Suporte de Software (S&S). De fato, o ILMT se beneficia do mesmo nível de suporte técnico oferecido ao restante do portfólio de produtos do Passport Advantage, diferentemente de outras ferramentas e utilitários gratuitos fornecidos “no estado em que se encontram”, com suporte técnico limitado ou inexistente. Para orientações e instruções adicionais sobre como fazer pedidos de ILMT, veja IBM License Metric Tool PA Online Ordering.( PDF, 926KB)

6. Por que um cliente tem que solicitar ILMT? Por que eles não podem simplesmente fazer o download?

A maioria dos produtos disponíveis para download oferece pouco ou nenhum suporte técnico, pois são fornecidos “no estado em que se encontram”.* A IBM oferece o mesmo suporte para o ILMT que oferecemos para nossos outros middleware de missão crítica. Assim, embora o ILMT seja uma oferta de produto sem custo, ainda é necessário fazer um pedido para estabelecer um registro de direitos IBM para a licença, bem como para a cobertura de Assinatura de Software e Suporte Técnico (S&S).* Para obter orientações e instruções adicionais sobre como solicitar o ILMT, consulte Pedidos on-line do IBM License Metric Tool PA.(PDF, 926 KB).

7. Qual é o número de peça usado para pedir ILMT?

O pedido inicial para ILMT deve usar P/N D561HLL. Para manter um registro de direitos, S & S deve ser renovado anualmente usando P/N E027NLL. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como solicitar o ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 KB)



8. Por que preciso renovar a assinatura e o suporte de software para um produto gratuito?

A renovação do S&S com a referência (P/N) E027NLL é opcional; ela só é exigida caso o cliente deseje estar habilitado a receber atualizações, upgrades e também o suporte técnico*. No entanto, saiba que a manutenção do ILMT atualizado constitui uma obrigação contratual no âmbito do regime de subcapacidade; a renovação do S&S revela-se, portanto, imperativa para todo cliente obrigado a utilizar essa ferramenta.

9. Tenho direito à IBM License Metric Tool por meio do número de peça D561HLL, mas não consigo mais fazer o download do código mais recente. Por quê?

Pode ser que o período de cobertura da assinatura de Software e Suporte para sua licença tenha expirado. Você deveria ter sido notificado 60 a 90 dias antes do vencimento da cobertura original de 12 meses do D561HLL. Faça login no PA Online para ver se o seu período de cobertura S&S para o D561HLL expirou. Em caso afirmativo, você precisará solicitar o E027NLL (renovação) ou o D561ILL (reativação), dependendo de quanto tempo se passou desde que a cobertura S&S expirou. Ambos os números de peça são sem custo. Por que isso é necessário? Consulte a Q#8.

10. Por que, como cliente, tenho que emitir um pedido de compra de zero dólares para obter ILMT?

Os clientes podem dispensar a emissão de um pedido de compra (PC) de valor zero solicitando ao seu administrador do site PA/PAE que faça o pedido no PA Online. Para obter informações sobre o PA Online e o gerenciamento de informações de contato do site, consulte IBM Passport Advantage Online for Customers. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como fazer pedidos do ILMT, consulte: Pedido do IBM License Metric Tool no PA Online (PDF, 926 KB)

11. Como o IBM Metric Tool é licenciado?

A ILMT é licenciada "por estabelecimento". Isso significa que um cliente está autorizado a disponibilizar um número ilimitado de cópias do IBM License Metric Tool, exclusivamente em máquinas de sua propriedade ou por você arrendadas, localizadas em um único local físico, incluindo o campus adjacente e os escritórios satélite, independentemente do ambiente de servidor que esteja sendo monitorado.

12. Há custos extras associados à aquisição de licenças que aproveitam a subcapacidade?

Não, a IBM não cobra nenhuma taxa adicional para o cliente adquirir termos de subcapacidade para produtos qualificados. Embora a IBM forneça o ILMT aos clientes sem custos, os clientes são responsáveis pela infraestrutura subjacente (servidores, rede etc.) e pelos recursos necessários para implementá-lo em uso e gerenciá-lo. A maioria dos clientes capazes de implementar tecnologias complexas de servidor virtualizado, como PowerVM e VMware, terá a capacidade de implementar o ILMT.

13. Qualquer provedor de serviços pode adquirir ILMT, mesmo que seja para dar suporte a um usuário final que mantenha sua(s) licença(s) baseada(s) em PVU?

Sim. Quando um cliente usuário final precisa implantar o ILMT para gerenciar seus PVU/VPC/RVU implementados no modo de Capacidade Parcial, o provedor de serviços pode solicitar o ILMT para instalar o código do agente do ILMT em seu servidor hospedado, que então se comunicará com o servidor ILMT do usuário final. No entanto, o provedor de serviços deve ser um cliente ativo do Passport Advantage ou do Passport Advantage Express para fazer o pedido de ILMT. Para obter orientações e instruções adicionais sobre como solicitar o ILMT, consulte: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.(PDF, 926KB)



14. O licenciamento de subcapacidade está disponível para os clientes do Passport Advantage e do Passport Advantage Express?

Sim.