1. O IBM License Metric Tool é obrigatório para o licenciamento de subcapacidade?

Sim, o ILMT (ou qualquer ferramenta verificada aprovada) é um requisito obrigatório. Para obter mais informações sobre as ferramentas aprovadas, acesse a página de informações do ILMT sobre subcapacidade.

A oferta do Flexera One IT Asset Management e da IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, podem ser usados no lugar do ILMT. A exceção mencionada pode ser encontrada na página de informações do ILMT sobre subcapacidade. Para qualquer ambiente não compatível com o Flexera One IT Asset Management, os clientes do software da IBM precisarão configurar uma instância dedicada do ILMT conectada ao ambiente, ou optar pela contagem total de capacidade (não aproveitando a economia de subcapacidade) para esse ambiente. Consulte a página de informações do ILMT sobre subcapacidade para ambientes compatíveis com o Flexera One IT Asset Management.

2. Eu já tenho uma ferramenta que fornece as mesmas informações que a ferramenta da IBM. A IBM ainda exigiria que eu usasse o IBM License Metric Tool?

Sim. Embora existam muitas ferramentas capazes de determinar o inventário de software e talvez até mesmo o tipo de núcleo do processador disponível para um servidor físico ou partição (física ou virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management e Flexera One IT Asset Management são as únicas ferramentas capazes de monitorar continuamente os ambientes de servidores virtualizados para medir a capacidade máxima (pico) disponível para o software da IBM e relatar esses requisitos.



3. Para um cliente que se qualifica para uma exceção do IBM License Metric Tool e está fazendo rastreamento/relatórios manuais, quais ferramentas o cliente pode usar para complementar os esforços manuais?

Para aqueles que fizeram uso de exceções de relatório antes de 1º de maio de 2023: as exceções anunciadas ao requisito de ILMT, o requisito de contagem/relatório manual pode ser complementado por ferramentas alternativas, desde que ajudem a medir com precisão o pico da capacidade do núcleo das PVUs por produto de software. Há vários produtos no mercado que podem realizar varreduras simples de inventário de software, e existem ainda menos soluções que podem determinar o tipo de núcleo do processador no servidor de hardware (um requisito para determinar o número de direitos a serem licenciados) (um requisito para determinar o número de PVUs a serem licenciadas). Mas, ao contrário do ILMT, essas ferramentas não conseguem fornecer monitoramento contínuo das alterações na capacidade do núcleo do processador de uma partição virtualizada, para capturar a capacidade máxima (pico) disponível para o software baseado no núcleo da IBM.

Até mesmo o ILMT pode ser usado em ambientes de tecnologia de virtualização de servidores sem compatibilidade, mas qualificados, para ajudar na captura do núcleo básico do processador de hardware e das informações de inventário de software dos servidores - mas se o ILMT não for compatível com a tecnologia de virtualização, ele não gerará a resposta correta para partições, LPARs, VMs, domínios etc. Esses dados devem ser capturados manualmente usando qualquer meio fornecido pelos sistemas operacionais, tecnologias de virtualização, logs de gestão de mudanças etc.﻿﻿

4. O IBM License Metric Tool é de "automonitoramento", em outras palavras, como uma ferramenta de "configurar e esquecer"?



Não. O ILMT é uma solução baseada em servidor/agente projetada para fornecer monitoramento contínuo de tecnologias sofisticadas de virtualização de servidor em configurações complexas de servidor. A maioria dos clientes capazes de implementar tecnologias complexas de servidor virtualizado, como PowerVM e VMware, terá o recurso de implementar o ILMT. No entanto, a ILMT precisa aproveitar os processos e disciplinas de gestão de ativos de TI de um cliente. Os clientes que já os implementaram descobrirão que o ILMT complementa seus esforços.



5. A IBM exige que os clientes relatem seus resultados de subcapacidade a cada trimestre, de forma semelhante à forma como o SCRT é usado para o software System z?

Não. Os clientes são obrigados a fornecer relatórios do ILMT somente mediante solicitação da IBM. O SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) é usado somente para suporte ao software System z. Para obter mais informações sobre o licenciamento de subcapacidade para o software System z, acesse os preços do software IBM Z, selecione "Licenciamento" e, em seguida, "Licenciamento de subcapacidade".

6. Quanto tempo os clientes têm para instalar o IBM License Metric Tool?

Novos clientes de subcapacidade devem implementar o IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, ou Flexera One IT Asset Management dentro de 90 dias após a primeira implementação de produto de subcapacidade qualificado em um ambiente de virtualização qualificado. Os clientes de subcapacidade existentes devem fazer upgrade imediatamente para novas versões, lançamentos ou modificações quando forem disponibilizadas de acordo com a IPAA. Observe que a IBM intencionalmente não prescreve um período específico para esse termo para acomodar clientes de vários tamanhos. A intenção é que os clientes terminem o quanto antes, devido ao seu framework específico de TI.

7. Isso significa que tenho que instalar o IBM License Metric Tool além da versão comercial do IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management?

Não, a IBM não exige a instalação do ILMT se a ferramenta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management) for compatível com todos os ambientes de clientes de software da IBM. Consulte a página de informações do ILMT sobre subcapacidade para ambientes compatíveis com o Flexera One IT Asset Management.

8. Um cliente que tem um produto como o WAS precisa gerar um relatório em todos os servidores que têm o WAS?

Sim, se o cliente pretende licenciar o WAS por um período inferior à capacidade total dos servidores onde ele será implementado.

9. Se um cliente tiver várias instâncias ou pacotes de um produto em execução em uma única partição, como os núcleos serão contabilizados?

Os núcleos são licenciados com base na capacidade do núcleo do processador disponível para o software IBM. Do ponto de vista da licença, uma partição pode ter qualquer número de "instâncias" ou "pacotes" (não um termo legalmente definido) de um produto em execução; não contamos essas múltiplas instâncias desse produto - apenas licenciamos com base no máximo ( pico) atribuídos a essa partição e disponíveis para esse produto. Se o número de instâncias fizer com que a capacidade da partição aumente, o ILMT capturará essa "marca d'água elevada" para que o cliente possa garantir a conformidade com nossos termos.

10. Que seleção eu faço em Minhas notificações da IBM para ser notificado quando as atualizações do IMB License Metric Tool estiverem disponíveis?

Após efetuar login com seu ID IBM, na barra de pesquisa Produto, insira: IBM License Metric Tool e clique em "Inscrever-se". Selecione suas preferências e clique em Enviar. Se você não tiver um ID IBM, acesse Perfil da minha conta.



11. Qual deve ser o período de geração de relatórios do IBM License Metric Tool?

Os termos de subcapacidade refletem os relatórios trimestrais como a quantidade máxima de tempo permitida antes de ter que analisar e reconciliar relatórios de ILMT. A maioria dos clientes provavelmente precisará realizar esse esforço mensalmente. Alguns clientes, com ambientes de servidores muito dinâmicos, onde as partições são redimensionadas/migradas com frequência e/ou com alterações em seu inventário de software, podem precisar criar relatórios semanais para acompanhar o volume de alterações. Somente os clientes com os ambientes de servidores virtualizados mais estáveis seriam capazes de manter a conformidade com os termos de licenciamento da IBM, realizando relatórios trimestrais.

12. Onde posso encontrar informações gerais para saber mais, perguntas frequentes adicionais específicas do IBM License Metric Tool, exemplos dos relatórios disponíveis, requisitos e suporte adicional do IBM License Metric Tool?

Consulte o site Documentação do ILMT para obter mais informações e recursos técnicos.

13. É necessário ter o IBM License Metric Tool em servidores de backup de recuperação de desastres para monitorar a capacidade do núcleo do processador necessária para os termos de licenciamento?

Sim, você deve instalar agentes em qualquer servidor de backup em que o ILMT também esteja instalado no servidor/partição primário.

Depois, você pode excluir essas instâncias do cálculo se uma licença não for necessária (normalmente backups quentes/frios, mas os requisitos da licença podem variar de acordo com o produto). Para obter detalhes, consulte a carta de anúncio do produto [pesquisando em Informações de ofertas na web] ou o documento de informações de licença do produto [realizando uma pesquisa de contratos de licença de software].

