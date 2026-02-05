O Passport Advantage Online for Resellers oferece acesso seguro ao acesso a informações, ferramentas e aplicativos do Passport Advantage específicos do site para fazer pedidos, criar cotações, baixar arquivos de preços, gerar relatórios e gerenciar contatos.
Ao se inscrever no Passport Advantage, você fornece o nome de um contato principal. Esse contato é obrigatório.
A IBM comunicará todas as alterações do Contrato ou outras questões contratuais ao contato principal. Se o contato principal for o único contato especificado, a IBM também o considerará o único contato para todas as questões administrativas, de conformidade e técnicas.
O contato principal é responsável por todas as tarefas de gerenciamento de conta, incluindo:
|Acesso a ferramentas
|Privilégios de ferramentas
|1. Acesso a ferramentas de software e serviços
|Nenhum
|Apenas download de software
|Download de software e acesso a mídia
|Download de software, acesso a mídia, cotações, catálogos de produtos e renovações de licença
|2. Relatórios
|Nenhum | Visualizar
|3. Direitos: inventário de direitos e implementações
|Nenhum | Visualizar | Atualizar
|4. Gerenciamento de conta*
|5. Gerenciar o acesso
|Nenhum | Visualizar | Atualizar
|6. Atualizações de contato
|Nenhum | Visualizar | Atualizar
|7. Documentos relacionados à conta
|Nenhum | Visualizar
*Inicialmente, apenas o contato principal do site pode acessar o gerenciamento de conta para gerenciar acessos e atualizar contatos.
Para localizar o nome do contato principal do seu site do Passport Advantage ou Passport Advantage Express:
Observação: se você não tiver sido autorizado pelo seu Contato Principal a acessar o Passport Advantage Online, a tela de Autonomeação será exibida. Insira as informações do cliente e envie sua solicitação de autonomeação. A solicitação será encaminhada ao seu Contato Principal, que notificará você por e-mail quando ela for processada.
O Contato Administrativo é o contato designado do seu Site para todos os documentos administrativos, incluindo avisos de renovação da Assinatura e Suporte de Software, notificações de disponibilidade de atualização de software e Comprovantes de Direito de Uso. O Contato Administrativo é responsável por solicitar e autorizar alterações nas informações da conta. Se autorizado pelo seu Contato Principal, o Contato Administrativo pode gerenciar o acesso à Web e às ferramentas da organização e terá acesso on-line aos seus Comprovantes de Direito de Uso por meio do Passport Advantage Online para confirmar o uso autorizado de software IBM.
Observação: Os Comprovantes de Direito de Uso eletrônicos também serão enviados por e-mail ao seu Contato Administrativo e/ou ao seu Parceiro de Negócios IBM quando você obtiver novas licenças ou renovar a Assinatura e Suporte de Software.
Cada Site do Passport Advantage, incluindo o Site de Origem e todos os Sites Adicionais, com cobertura vigente de Assinatura e Suporte de Software, deve designar um Contato Técnico do Site (STC). Responsável pela conformidade geral do suporte, o Contato Técnico do Site pode ser referido como Administrador no ambiente de Suporte da IBM. Nessa função, ele ou ela:
Níveis de acesso do usuário no suporte
Saiba mais sobre administração de acesso de usuário.
Além dos Contatos Principal, Administrativo/Comprovante de Direito de Uso e Técnico do Site descritos acima, o Contato Principal pode designar: