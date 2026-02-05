Ao se inscrever no Passport Advantage, você fornece o nome de um contato principal. Esse contato é obrigatório.

A IBM comunicará todas as alterações do Contrato ou outras questões contratuais ao contato principal. Se o contato principal for o único contato especificado, a IBM também o considerará o único contato para todas as questões administrativas, de conformidade e técnicas.

O contato principal é responsável por todas as tarefas de gerenciamento de conta, incluindo:

Atualizar informações de contato

Aprovar solicitações de acesso ao site

Atribuir funções individuais

Conceder acesso e privilégios a ferramentas

Acesso a ferramentas Privilégios de ferramentas 1. Acesso a ferramentas de software e serviços Nenhum Apenas download de software Download de software e acesso a mídia Download de software, acesso a mídia, cotações, catálogos de produtos e renovações de licença 2. Relatórios Nenhum | Visualizar 3. Direitos: inventário de direitos e implementações Nenhum | Visualizar | Atualizar 4. Gerenciamento de conta* 5. Gerenciar o acesso Nenhum | Visualizar | Atualizar 6. Atualizações de contato Nenhum | Visualizar | Atualizar 7. Documentos relacionados à conta Nenhum | Visualizar

*Inicialmente, apenas o contato principal do site pode acessar o gerenciamento de conta para gerenciar acessos e atualizar contatos.