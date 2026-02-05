Contatos principais do Passport Advantage

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza

Explore todos os contatos principais como contato principal, administrativo, técnico do site e contatos adicionais.

    O Passport Advantage Online for Resellers oferece acesso seguro ao acesso a informações, ferramentas e aplicativos do Passport Advantage específicos do site para fazer pedidos, criar cotações, baixar arquivos de preços, gerar relatórios e gerenciar contatos.

    Principais contatos

    Clique nas categorias para saber mais.

    Ao se inscrever no Passport Advantage, você fornece o nome de um contato principal. Esse contato é obrigatório.

    A IBM comunicará todas as alterações do Contrato ou outras questões contratuais ao contato principal. Se o contato principal for o único contato especificado, a IBM também o considerará o único contato para todas as questões administrativas, de conformidade e técnicas.

    O contato principal é responsável por todas as tarefas de gerenciamento de conta, incluindo:

    • Atualizar informações de contato
    • Aprovar solicitações de acesso ao site
    • Atribuir funções individuais
    • Conceder acesso e privilégios a ferramentas
    Acesso a ferramentasPrivilégios de ferramentas
    1. Acesso a ferramentas de software e serviçosNenhum
    Apenas download de software
    Download de software e acesso a mídia
    Download de software, acesso a mídia, cotações, catálogos de produtos e renovações de licença
    2. RelatóriosNenhum | Visualizar
    3. Direitos: inventário de direitos e implementaçõesNenhum | Visualizar | Atualizar
    4. Gerenciamento de conta* 
    5. Gerenciar o acessoNenhum | Visualizar | Atualizar
    6. Atualizações de contatoNenhum | Visualizar | Atualizar
    7. Documentos relacionados à contaNenhum | Visualizar

    *Inicialmente, apenas o contato principal do site pode acessar o gerenciamento de conta para gerenciar acessos e atualizar contatos.

    Para localizar o nome do contato principal do seu site do Passport Advantage ou Passport Advantage Express:

    • Ir para Passport Advantage Online
    • Faça login usando seu ID e senha IBM.
    • Vá para Gerenciamento de conta, selecione Atualização de contato e “Ver todos os contatos” para obter uma lista de todos os contatos do Site.

    Observação: se você não tiver sido autorizado pelo seu Contato Principal a acessar o Passport Advantage Online, a tela de Autonomeação será exibida. Insira as informações do cliente e envie sua solicitação de autonomeação. A solicitação será encaminhada ao seu Contato Principal, que notificará você por e-mail quando ela for processada.

    O Contato Administrativo é o contato designado do seu Site para todos os documentos administrativos, incluindo avisos de renovação da Assinatura e Suporte de Software, notificações de disponibilidade de atualização de software e Comprovantes de Direito de Uso. O Contato Administrativo é responsável por solicitar e autorizar alterações nas informações da conta. Se autorizado pelo seu Contato Principal, o Contato Administrativo pode gerenciar o acesso à Web e às ferramentas da organização e terá acesso on-line aos seus Comprovantes de Direito de Uso por meio do Passport Advantage Online para confirmar o uso autorizado de software IBM.

    Observação: Os Comprovantes de Direito de Uso eletrônicos também serão enviados por e-mail ao seu Contato Administrativo e/ou ao seu Parceiro de Negócios IBM quando você obtiver novas licenças ou renovar a Assinatura e Suporte de Software.

    Cada Site do Passport Advantage, incluindo o Site de Origem e todos os Sites Adicionais, com cobertura vigente de Assinatura e Suporte de Software, deve designar um Contato Técnico do Site (STC). Responsável pela conformidade geral do suporte, o Contato Técnico do Site pode ser referido como Administrador no ambiente de Suporte da IBM. Nessa função, ele ou ela:

    • gerencia o acesso dos usuários ao suporte 
    • adiciona e remove usuários conforme necessário
    • atualiza informações de usuários
    • aprova ou nega solicitações de acesso 
    • concede e atualiza níveis de acesso dos usuários

    Níveis de acesso do usuário no suporte

    1. Sem acesso: o usuário não poderá abrir, editar, receber atualizações nem sequer visualizar os casos dessa conta.
    2. Acesso básico: os usuários têm acesso apenas aos casos dos quais são proprietários. Eles não poderão visualizar casos pertencentes à equipe nem ser adicionados a casos como partes interessadas.
    3. Acesso completo: os usuários têm acesso aos casos associados a uma ou mais contas especificadas. O usuário poderá abrir novos casos, visualizar casos abertos, ser adicionado como parte interessada, publicar atualizações e receber atualizações dos casos dessa conta.
    4. Administrador: os administradores têm privilégios de Acesso completo, além de poder aprovar ou negar solicitações, alterar níveis de acesso e visualizar e editar usuários em uma determinada conta.

    Saiba mais sobre administração de acesso de usuário.

    Além dos Contatos Principal, Administrativo/Comprovante de Direito de Uso e Técnico do Site descritos acima, o Contato Principal pode designar:

    • Contatos Secundários – até 4 por Site, para auxiliar no gerenciamento da conta
    • Contato para renovação da Assinatura e Suporte de Software – recomendado para todos os Sites do Passport Advantage
    • Contato para envio de mídias da Assinatura e Suporte de Software
    • Contato de cobrança
    • número ilimitado de Usuários do Site