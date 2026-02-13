gerenciamento de conta

Um desenho geométrico azul e preto com efeito 3D.

O Gerenciamento de conta é usado pelo seu contato principal e pelos contatos secundários designados para conceder acesso ao PAO e atribuir funções, permissão de aplicação e privilégios de uso para o site Passport Advantage.

Visão geral

O gerenciamento de contas é usado pelo contato principal do site e pelos contatos secundários designados para:

  • Atualização de contatos –ajuda a garantir que nomes de usuário, e-mails, números de telefone e funções permaneçam atualizados.
  • Gerenciar acesso – permite que os contatos primário e secundário adicionem e excluam usuários, concedam ou neguem solicitações de acesso de usuários e atualizem os privilégios de acesso e uso de ferramentas de cada usuário.

Atualizações de contato

Informações de contato precisas e atualizadas são essenciais para a segurança e a usabilidade do seu site PAO. Isso ajuda a garantir que outras pessoas dentro da sua organização recebam comunicações que os alertem sobre:

  • Alterações nas ferramentas, como o Passport Advantage Online, que suportam o programa Passport Advantage
  • Próximas cotações para a renovação da sua assinatura e suporte de softwares da IBM
  • A disponibilidade de novas versões ou lançamentos dos seus produtos de software IBM sob a assinatura e suporte de softwares ativos da IBM

Nota: apenas o contato principal e os contatos secundários têm acesso à atualização de contatos.

Se você for o contato principal do site, talvez queira definir um lembrete no calendário todos os meses para revisar essas informações essenciais.

  • Selecione "Gerenciamento de contas" e, em seguida, "Atualização de contato".
  • Revisão e atualização das informações (conforme necessário) de todos os contatos. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco.
    1. Nome e sobrenome
    2. Telefone #
    3. E-mail
    4. Endereço
    5. Cidade
    6. Estado
    7. Código postal / CEP
  • Use as caixas de seleção para indicar o tipo de contato
    1. Contato principal
    2. Contato técnico do site
    3. Contato administrativo/comprovante de direito de uso
    4. Contato para renovação de assinatura e suporte de software
    5. Contato para envio de mídias da assinatura e suporte de software
    6. Contato de cobrança
  • Clique em Enviar para salvar

Observação: as atualizações só entram em vigor quando você clicar em "salvar".

Observe que fazer uma alteração no endereço de e-mail de qualquer um dos contatos não altera o endereço de e-mail das notificações eletrônicas de upgrade do produto. Os usuários que optarem por inscrever-se para receber notificações eletrônicas devem acessar "Download de software e acesso à mídia" e "Definir minhas preferências" para atualizar seu endereço de e-mail.

Gerenciar acesso

Disponível no Gerenciamento de conta, o Gerenciamento de acesso permite aos contatos principal e secundário designados:

  • Altere ou exclua o acesso de usuários
  • Aprovar ou rejeitar solicitações de acesso do usuário
  • Adicionar novos usuários

As decisões tomadas aqui garantem a segurança e a usabilidade do seu site Passport Advantage.

Ao selecionar “Gerenciar acesso” (como contato principal ou secundário), você será direcionado para uma “Lista de usuários”.

Atualizar acesso de usuário

  • Comece com as informações do usuário
  • Selecione uma função
    1. Contatos secundários (até quatro) que auxiliam o contato principal em diversas responsabilidades de gerenciamento de conta.
    2. Usuário. Você pode fornecer acesso a um número ilimitado de usuários
  • Selecione aplicações e ferramentas às quais o usuário deve ter acesso e atribua privilégios.

Acesso à aplicações e ferramentas

Compra e download

  • Nenhum
  • Apenas download de software
  • Download de software e acesso a mídia
  • Download de software, acesso a mídia, cotações, catálogos de produtos e renovações de licença

Relatórios

 

  • Nenhum | Visualizar

Direitos de uso: inventário e implementações de direitos

 

 

  • Nenhum | Visualizar | Atualizar

Alocações de direitos

 

  • Nenhum | Visualizar | Atualizar

 

Gerenciamento de conta*

 

  • Gerenciar acesso: Nenhum | Visualizar | Atualizar

  • Atualizações de contato: Nenhum | Visualizar | Atualizar

  • Visualização de atualização de contato: Visualizar

  • Documentos relacionados à conta: Nenhum | Visualizar

Clique em enviar para salvar.

Aprovar solicitações

Se você for o contato principal ou um contato secundário com privilégios de atualização, é sua responsabilidade processar as solicitações de acesso ao site PAO.

Clique em "Conceder" ou "Negar" à direita do nome do solicitante.

Se você optar por conceder acesso, revise:

  • Informações do usuário para maior precisão
  • Justificativa comercial. Caso nenhuma seja fornecida, você pode adicionar uma

Se você optar por negar o acesso, informe um motivo.

  • O solicitante é desconhecido
  • O contato principal determinou que o acesso não é necessário
  • O solicitante não tem relação comercial com este site

Clique em Enviar para salvar e o usuário será notificado sobre a decisão.

Adicionar um novo usuário

Além de aprovar solicitações de acesso, o contato principal ou secundário com privilégios de gerenciamento de acesso pode adicionar usuários sem esperar por uma solicitação. Basta clicar no botão "Adicionar novo usuário" na tela de gerenciamento de acesso e seguir as instruções na tela.

  • Insira o ID IBM e o e-mail do novo usuário. Na maioria dos casos, eles serão iguais.
  • Clique na verificação de usuário para confirmar
  • Informe uma justificativa comercial
  • Selecione uma função: contato secundário ou usuário
    Observação: recomendamos que o contato principal adicione pelo menos um contato secundário para ajudar a atualizar as informações de contato e gerenciar o acesso ao site
  • Atribuir acesso à aplicação/ferramenta e privilégios de uso
  • Enviar

O novo usuário receberá um e-mail de boas-vindas ao IBM Passport Advantage.

Precisa de ajuda? Entre em contato com sua equipe local de eCustomer Care.
Entre em contato agora mesmo