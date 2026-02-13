O gerenciamento de contas é usado pelo contato principal do site e pelos contatos secundários designados para:
Informações de contato precisas e atualizadas são essenciais para a segurança e a usabilidade do seu site PAO. Isso ajuda a garantir que outras pessoas dentro da sua organização recebam comunicações que os alertem sobre:
Nota: apenas o contato principal e os contatos secundários têm acesso à atualização de contatos.
Se você for o contato principal do site, talvez queira definir um lembrete no calendário todos os meses para revisar essas informações essenciais.
Observação: as atualizações só entram em vigor quando você clicar em "salvar".
Observe que fazer uma alteração no endereço de e-mail de qualquer um dos contatos não altera o endereço de e-mail das notificações eletrônicas de upgrade do produto. Os usuários que optarem por inscrever-se para receber notificações eletrônicas devem acessar "Download de software e acesso à mídia" e "Definir minhas preferências" para atualizar seu endereço de e-mail.
Disponível no Gerenciamento de conta, o Gerenciamento de acesso permite aos contatos principal e secundário designados:
As decisões tomadas aqui garantem a segurança e a usabilidade do seu site Passport Advantage.
Ao selecionar “Gerenciar acesso” (como contato principal ou secundário), você será direcionado para uma “Lista de usuários”.
Compra e download
Relatórios
Direitos de uso: inventário e implementações de direitos
Alocações de direitos
Nenhum | Visualizar | Atualizar
Gerenciamento de conta*
Gerenciar acesso: Nenhum | Visualizar | Atualizar
Atualizações de contato: Nenhum | Visualizar | Atualizar
Visualização de atualização de contato: Visualizar
Documentos relacionados à conta: Nenhum | Visualizar
Clique em enviar para salvar.
Se você for o contato principal ou um contato secundário com privilégios de atualização, é sua responsabilidade processar as solicitações de acesso ao site PAO.
Clique em "Conceder" ou "Negar" à direita do nome do solicitante.
Se você optar por conceder acesso, revise:
Se você optar por negar o acesso, informe um motivo.
Clique em Enviar para salvar e o usuário será notificado sobre a decisão.
Além de aprovar solicitações de acesso, o contato principal ou secundário com privilégios de gerenciamento de acesso pode adicionar usuários sem esperar por uma solicitação. Basta clicar no botão "Adicionar novo usuário" na tela de gerenciamento de acesso e seguir as instruções na tela.
O novo usuário receberá um e-mail de boas-vindas ao IBM Passport Advantage.