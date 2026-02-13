Gerenciamento de conta*

Informações de contato precisas e atualizadas são essenciais para a segurança e a usabilidade do seu site PAO. Isso ajuda a garantir que outras pessoas dentro da sua organização recebam comunicações que os alertem sobre:

Alterações nas ferramentas, como o Passport Advantage Online, que suportam o programa Passport Advantage

Próximas cotações para a renovação da sua assinatura e suporte de softwares da IBM

A disponibilidade de novas versões ou lançamentos dos seus produtos de software IBM sob a assinatura e suporte de softwares ativos da IBM

Nota: apenas o contato principal e os contatos secundários têm acesso à atualização de contatos.

Se você for o contato principal do site, talvez queira definir um lembrete no calendário todos os meses para revisar essas informações essenciais.

Selecione "Gerenciamento de contas" e, em seguida, "Atualização de contato".

Revisão e atualização das informações (conforme necessário) de todos os contatos. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco. Nome e sobrenome Telefone # E-mail Endereço Cidade Estado Código postal / CEP

Use as caixas de seleção para indicar o tipo de contato Contato principal Contato técnico do site Contato administrativo/comprovante de direito de uso Contato para renovação de assinatura e suporte de software Contato para envio de mídias da assinatura e suporte de software Contato de cobrança

Clique em Enviar para salvar

Observação: as atualizações só entram em vigor quando você clicar em "salvar".

Observe que fazer uma alteração no endereço de e-mail de qualquer um dos contatos não altera o endereço de e-mail das notificações eletrônicas de upgrade do produto. Os usuários que optarem por inscrever-se para receber notificações eletrônicas devem acessar "Download de software e acesso à mídia" e "Definir minhas preferências" para atualizar seu endereço de e-mail.