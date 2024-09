Promova uma cultura de habilidade de dados

3. Treine cidadãos de dados para usar e analisar dados de forma responsável e transformar dados em ação com IA

Treinamento em alfabetização de dados ajuda a sua organização a ler, decifrar e usar dados (especialmente quando vem de um modelo) para melhores tomadas de decisões. Mas isso também capacita equipes para usarem os dados como um diferencial competitivo. Para aplicar o treinamento e conectar dados aos resultados dos negócios, sua equipe precisará conhecer bem as ferramentas de dados que tem e saber como elas podem ser usadas para conquistar seus objetivos. Em última análise, você precisaria de um especialista para humanizar os dados e a IA, fazendo assim que os dados sejam mais significativos para todos. Um programa de alfabetização em dados é bem-sucedido quando suas equipes conseguem traduzir os dados em histórias visuais convincentes que marcam as pessoas e transformam os dados em conhecimento acionável e resultados concretos de negócios.



A Johnson & Johnson está apoiando seus funcionários, educando-os sobre como melhor aproveitar tecnologias avançadas e emergentes, incluindo a IA. “Em parceria com a IBM, criamos um modelo de inferência de habilidades orientado por IA para a função de tecnologia que combinou dados externos não identificados com dados de habilidades dos nossos conjuntos de dados internos”, diz Jim Swanson, Diretor Executivo de TI da Johnson & Johnson.



“Conseguimos pegar os dados sobre as habilidades dos funcionários que estão nas ferramentas que minha organização de TI usa e inseri-los no modelo. A IA foi então capaz de determinar o nível de maturidade de todos em cada uma das habilidades que queríamos destacar, criando uma visão abrangente dos pontos fortes e fracos individuais”, diz Swanson.



Assim como a Johnson & Johnson, as organizações podem construir a alfabetização em dados começando com uma estratégia de negócios altamente conectada no nível dos stakeholders executivos e mapeando-a em todos os domínios dos stakeholders.



“Quando os stakeholders reclamam que os esforços de dados ‘falharam’ ou não entregaram o que era esperado, muitas vezes é porque a estratégia executiva não está claramente definida e a alfabetização em dados dos stakeholders não está alinhada entre os domínios e a equipe”, diz Jennifer Kirkwood, Parceira, Chefe Global de Dados de Talentos, IBM® Consulting.