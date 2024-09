Crie um caso de negócios para observabilidade de aplicativos

A observabilidade de aplicações proporciona maior eficiência e produtividade, o que se traduz no resultado final de uma organização.

Um estudo da Forrester (encomendada pela IBM) descobriu que a combinação de AIOps e observabilidade pode reduzir o MTTR (tempo médio para reparo) em 50%. A Forrester também observou que quando as organizações reduziram o downtime não planejado de aplicações, aumentaram a disponibilidade para aplicações que geram receita em 15%. Outros benefícios observados por esse estudo incluem:

Reduziu o número de incidentes ocorridos em 50%

Eliminou 80% do tempo gasto remediando incidentes falso-positivos

Redução do tempo de inatividade não planejado do aplicativo

Maior visibilidade de desempenho do aplicativo

Tempo reduzido para corrigir problemas em 75%



Além disso, como a observabilidade oferece uma visão mais abrangente, ela pode contribuir para proporcionar um desempenho ideal de aplicações críticas para o negócio, redes, sistemas e até mesmo pipelines de dados. Isso cria maior eficiência e experiências excepcionais para clientes e funcionários.

Prepare seus colaboradores para o sucesso com KPIs definidos

Transformar digitalmente uma organização pode ser desafiador, e a resistência às novas tecnologias não é incomum. Para introduzir com sucesso a observabilidade ou outras soluções baseadas em IA, é necessário uma cultura corporativa que seja receptiva e aceite um aumento na automação como parte do trabalho dos funcionários.

Comece definindo os KPIs e o que o sucesso significa para sua organização. Caso contrário, todos os dados coletados e analisados ficarão sem sentido sem linhas de base e benchmarks.

Em seguida, garanta que seus funcionários compreendam como a automação e a observabilidade podem aliviar parte do trabalho deles e modificar a maneira como eles desempenham suas funções. Por exemplo, quanto tempo as equipes dedicadas passaram encontrando e corrigindo problemas? O que eles poderiam realizar em vez disso? Um dos maiores benefícios da automação voltados ao funcionário é o retorno do tempo precioso para realizar um trabalho mais significativo.

Agende um workshop de inovação para desenvolver sua estratégia

Cada empresa tem suas próprias necessidades e situações exclusivas. No entanto, não importa em que ponto você esteja em sua jornada de transformação digital, e considerando o quão rapidamente a tecnologia evolui, a automação e a observabilidade estão sempre disponíveis para impulsionar o seu negócio.

É por isso que a IBM oferece consultas personalizadas e gratuitas com especialistas da IBM. Esses workshops mostrarão a você para onde essas tecnologias estão se direcionando, ensinarão as melhores práticas da indústria, o guiarão por uma sessão de design thinking e o ajudarão a criar um plano de ação personalizado para o seu negócio.