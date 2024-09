IBM Data Observability by Databand

A Databand capacita as equipes de plataformas de dados a fornecer dados confiáveis e seguros, permitindo que você identifique dados inadequados antes que eles afetem seu negócio. A solução coleta metadados de todas as principais soluções no stack de dados moderna, cria parâmetros de histórico com base no comportamento comum dos pipelines de dados, alerta sobre anomalias e regras com base em desvios, e resolve por meio de triagem, criando fluxos de comunicação inteligentes.

Principais benefícios do IBM Data Observability by Databand:

Detecte mais cedo - Identifique incidentes de dados desconhecidos e reduza o tempo médio de detecção (MTTD) de dias para minutos.

Resolva mais rapidamente – Melhore o tempo médio de resolução (MTTR) com alertas de incidentes e encaminhamento de semanas para horas.

Fornecer dados confiáveis – Aumente a confiabilidade e os SLAs de entrega de dados, fornecendo visibilidade dos problemas de qualidade do pipeline.

Saiba mais sobre o IBM Data Observability by Databand.