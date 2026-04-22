Automação de TI para IBM Z

Ilustração de linha para o portfólio IBM Z e como o hardware e o software funcionam juntos

O software de automação de TI do IBM Z desempenha um papel crucial no fornecimento de soluções de alta qualidade que monitoram, controlam e automatizam uma ampla gama de elementos do sistema em diferentes recursos de hardware e software da sua empresa.
Portfólio de automação de TI

A lista a seguir organiza os recursos de automação de TI do IBM Z em diferentes categorias de produtos, como observabilidade de desempenho, resiliência, monitoramento, migração de dados e gerenciamento de sistemas.
Produtos de observabilidade de desempenho

IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS

Um software avançado de análise de desempenho para sistemas IBM Z que permite a flexibilidade na análise de dados por meio de visualizações personalizadas e sem código, capacitando os analistas a identificar riscos e otimizar cargas de trabalho. Ele moderniza a análise de desempenho do mainframe por meio de uma inteligência de última geração.

 Explore o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

IBM® zSystems Integration for Observability

Um pacote de agentes OMEGAMON independentes que, juntos, oferecem uma nova integração de dados e novas interfaces de usuário.

O pacote inclui o IBM® Z OMEGAMON Integration Monitor, o IBM® Service Management Unite, o IBM® Z ChatOps e muito mais.

 Explore o IBM zSystems Integration for Observability
Produtos de resiliência

IBM Z Batch Resiliency

Uma ferramenta que automatiza a análise, o backup e a restauração de dados de aplicações em lote para aprimorar a resiliência operacional e mitigar os riscos de negócios. A solução oferece um inventário de uso de dados e backups, com recursos de automação para recuperar rapidamente dados em lote para cenários operacionais ou de recuperação de desastres. Além disso, gera relatórios que descrevem o uso e as relações de aplicações e dados em lote.

 Explore o IBM® Z Batch Resiliency

IBM® GDPS

Um conjunto de softwares de recuperação de desastres e resiliência para o IBM Z. O IBM GDPS supervisiona o subsistema de armazenamento e a configuração de cópias remotas em plataformas heterogêneas, automatiza as tarefas operacionais do IBM Parallel Sysplex e executa a recuperação de falhas a partir de um único ponto de controle.

 Conheça o IBM GDPS
Produtos de monitoramento

IBM® Operations Manager for z/VM

O IBM® Operations Manager for z/VM foi criado para melhorar o monitoramento e o gerenciamento de sistemas z/VM e convidados Linux, através da automatização de tarefas de manutenção de rotina, do envio de alertas com base em situações ou limites e da resposta automática a situações que requerem intervenção.

Os programadores e administradores de sistemas podem automatizar tarefas de manutenção de rotina em resposta a alertas de sistema. Os usuários podem depurar problemas com facilidade visualizando e interagindo com consoles para máquinas de serviço e convidados do Linux. Os operadores conseguem interpretar melhor as mensagens e determinar ações corretivas.

 Conheça o IBM Operations Manager for z/VM

IBM Z Monitoring Suite

Um pacote de softwares que oferecem observabilidade histórica e em tempo real do desempenho da infraestrutura em várias plataformas, incluindo z/OS, redes, subsistemas de armazenamento e vários outros softwares da IBM.

O IBM® Z Monitoring Suite inclui o IBM® Service Management Unite, o IBM® Resource Measurement Facility, o IBM® Z ChatOps, vários agentes OMEGAMON e muito mais.

 Explorar IBM Z Monitoring Suite

IBM Z Software Asset Management

Um software de descoberta, monitoramento e geração de relatórios de ativos para ajudar a entender o uso de produtos e aplicações do IBM Z e de terceiros.

 Explore o IBM Z Software Asset Management
Produtos de migração de dados

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Uma solução de migração de dados baseada em host e sem interrupções que migra rapidamente conjuntos de dados críticos e alocados de mainframe. Ela simplifica o gerenciamento de grandes migrações e ajuda a garantir a disponibilidade contínua de aplicações on-line.

 Explore o IBM® z/OS Data Set Mobility Facility
Produtos de gerenciamento de sistemas

IBM Z Service Automation Suite

Um ponto de controle unificado para uma ampla gama de funções de gerenciamento de sistemas, incluindo automação, gerenciamento de rede e agendamento de cargas de trabalho.

O pacote é precificado de modo simples, é fácil de solicitar e consiste no IBM® Z System Automation, IBM® Z NetView, IBM Z® Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, no IBM Z ChatOps e muito mais.

 Explore o IBM® Z Service Automation Suite

IBM Z System Automation

Uma aplicação baseada no NetView que fornece um único ponto de controle para uma gama completa de funções de gerenciamento do sistema.

O IBM Z System Automation, com sua integração rigorosa com o Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), oferece recursos sofisticados de recuperação após desastres para os sistemas IBM Z.

 Explore o IBM Z System Automation

IBM Service Management Unite

Uma interface de dashboard personalizável que reúne informações e tarefas de gerenciamento de mainframe de fontes díspares em um único ambiente. 

O IBM Service Management Unite é um componente sem custo disponível com o IBM Z Service Management Suite, o IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, o IBM Z NetView e o IBM Z Monitoring Suite.

 Explore o IBM Service Management Unite Experimente sem custo

IBM Z Netview

Este software fornece um conjunto extenso de ferramentas para gerenciar e manter redes e sistemas complexos, de vários fornecedores e multiplataformas a partir de um único ponto de controle. Ele serve como um componente central do IBM Z Service Management Suite e do IBM Z Service Automation Suite.

 Explore o IBM Z NetView

IBM Z Service Management Suite

Uma interface de usuário unificada para monitorar e automatizar cargas de trabalho críticas de negócios executadas na plataforma IBM Z.

O IBM Z Service Management Suite inclui o IBM Service Management Unite, o IBM Z NetView, o IBM Z System Automation, o IBM Z ChatOps e vários agentes OMEGAMON.

 Explore o IBM Z Service Management Suite

IBM Z Workload Scheduler

Uma solução de automação de cargas de trabalho que permite às organizações automatizar, planejar e controlar o processamento de cargas de trabalho complexas do sistema. Ele gerencia de forma centralizada os fluxos de trabalho em várias plataformas e aplicações de negócios a partir de um único ponto de controle.

 Conheça o IBM Z Workload Scheduler

IBM Z Open Automation Utilities

Um tempo de execução para interagir com recursos MVS e automatizar tarefas no z/OS por meio de comandos shell UNIX ou linguagens de script modernas.

 Explore o IBM® Z Open Automation Utilities
Outras avaliações de softwares sem custo IBM Z ChatOps
Use o chatbot para consultar a integridade do sistema Z, gerenciar recursos e emitir comandos em sistemas z/OS conectados.
Dê o próximo passo

Veja todas as nossas avaliações sem custo do software IBM Z sem instalação. 

  1. Explore todas as avaliações do software IBM Z
AIOps para IBM Z

Melhore o gerenciamento de sistemas, as operações de TI, o desempenho dos aplicativos e a resiliência operacional com IA no mainframe.

Modernização de aplicativos de mainframe

Modernize aplicações de mainframe com práticas de DevOps e ferramentas de desenvolvimento modernas que incluem IA generativa.

Soluções de servidor resilientes

Obtenha disponibilidade de até 99,999999%, recupere sistemas sem perda de dados e proteja-se contra ransomware.