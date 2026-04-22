O software de automação de TI do IBM Z desempenha um papel crucial no fornecimento de soluções de alta qualidade que monitoram, controlam e automatizam uma ampla gama de elementos do sistema em diferentes recursos de hardware e software da sua empresa.
A lista a seguir organiza os recursos de automação de TI do IBM Z em diferentes categorias de produtos, como observabilidade de desempenho, resiliência, monitoramento, migração de dados e gerenciamento de sistemas.
IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS
Um software avançado de análise de desempenho para sistemas IBM Z que permite a flexibilidade na análise de dados por meio de visualizações personalizadas e sem código, capacitando os analistas a identificar riscos e otimizar cargas de trabalho. Ele moderniza a análise de desempenho do mainframe por meio de uma inteligência de última geração.
IBM® zSystems Integration for Observability
Um pacote de agentes OMEGAMON independentes que, juntos, oferecem uma nova integração de dados e novas interfaces de usuário.
O pacote inclui o IBM® Z OMEGAMON Integration Monitor, o IBM® Service Management Unite, o IBM® Z ChatOps e muito mais.
IBM Z Batch Resiliency
Uma ferramenta que automatiza a análise, o backup e a restauração de dados de aplicações em lote para aprimorar a resiliência operacional e mitigar os riscos de negócios. A solução oferece um inventário de uso de dados e backups, com recursos de automação para recuperar rapidamente dados em lote para cenários operacionais ou de recuperação de desastres. Além disso, gera relatórios que descrevem o uso e as relações de aplicações e dados em lote.
IBM® GDPS
Um conjunto de softwares de recuperação de desastres e resiliência para o IBM Z. O IBM GDPS supervisiona o subsistema de armazenamento e a configuração de cópias remotas em plataformas heterogêneas, automatiza as tarefas operacionais do IBM Parallel Sysplex e executa a recuperação de falhas a partir de um único ponto de controle.
IBM® Operations Manager for z/VM
O IBM® Operations Manager for z/VM foi criado para melhorar o monitoramento e o gerenciamento de sistemas z/VM e convidados Linux, através da automatização de tarefas de manutenção de rotina, do envio de alertas com base em situações ou limites e da resposta automática a situações que requerem intervenção.
Os programadores e administradores de sistemas podem automatizar tarefas de manutenção de rotina em resposta a alertas de sistema. Os usuários podem depurar problemas com facilidade visualizando e interagindo com consoles para máquinas de serviço e convidados do Linux. Os operadores conseguem interpretar melhor as mensagens e determinar ações corretivas.
IBM Z Monitoring Suite
Um pacote de softwares que oferecem observabilidade histórica e em tempo real do desempenho da infraestrutura em várias plataformas, incluindo z/OS, redes, subsistemas de armazenamento e vários outros softwares da IBM.
O IBM® Z Monitoring Suite inclui o IBM® Service Management Unite, o IBM® Resource Measurement Facility, o IBM® Z ChatOps, vários agentes OMEGAMON e muito mais.
IBM Z Software Asset Management
Um software de descoberta, monitoramento e geração de relatórios de ativos para ajudar a entender o uso de produtos e aplicações do IBM Z e de terceiros.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Uma solução de migração de dados baseada em host e sem interrupções que migra rapidamente conjuntos de dados críticos e alocados de mainframe. Ela simplifica o gerenciamento de grandes migrações e ajuda a garantir a disponibilidade contínua de aplicações on-line.
IBM Z Service Automation Suite
Um ponto de controle unificado para uma ampla gama de funções de gerenciamento de sistemas, incluindo automação, gerenciamento de rede e agendamento de cargas de trabalho.
O pacote é precificado de modo simples, é fácil de solicitar e consiste no IBM® Z System Automation, IBM® Z NetView, IBM Z® Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, no IBM Z ChatOps e muito mais.
IBM Z System Automation
Uma aplicação baseada no NetView que fornece um único ponto de controle para uma gama completa de funções de gerenciamento do sistema.
O IBM Z System Automation, com sua integração rigorosa com o Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), oferece recursos sofisticados de recuperação após desastres para os sistemas IBM Z.
IBM Service Management Unite
Uma interface de dashboard personalizável que reúne informações e tarefas de gerenciamento de mainframe de fontes díspares em um único ambiente.
O IBM Service Management Unite é um componente sem custo disponível com o IBM Z Service Management Suite, o IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, o IBM Z NetView e o IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z Netview
Este software fornece um conjunto extenso de ferramentas para gerenciar e manter redes e sistemas complexos, de vários fornecedores e multiplataformas a partir de um único ponto de controle. Ele serve como um componente central do IBM Z Service Management Suite e do IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
Uma interface de usuário unificada para monitorar e automatizar cargas de trabalho críticas de negócios executadas na plataforma IBM Z.
O IBM Z Service Management Suite inclui o IBM Service Management Unite, o IBM Z NetView, o IBM Z System Automation, o IBM Z ChatOps e vários agentes OMEGAMON.
IBM Z Workload Scheduler
Uma solução de automação de cargas de trabalho que permite às organizações automatizar, planejar e controlar o processamento de cargas de trabalho complexas do sistema. Ele gerencia de forma centralizada os fluxos de trabalho em várias plataformas e aplicações de negócios a partir de um único ponto de controle.
IBM Z Open Automation Utilities
Um tempo de execução para interagir com recursos MVS e automatizar tarefas no z/OS por meio de comandos shell UNIX ou linguagens de script modernas.
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