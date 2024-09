O Skills Studio no watsonx Orchestrate é um estúdio de desenvolvedor de pouco código com um robusto kit de desenvolvedor de software (SDK) para a criação de skills e automações que podem ser adicionadas ao catálogo de skills do Orchestrate e usadas para ampliar os recursos de seu assistente de IA. Com o Skills Studio, você pode criar suas próprias habilidades e fluxos de trabalho de forma rápida e fácil e aproveitar os investimentos existentes em ferramentas de automação, descobrindo automações no Orchestrate e colocando-as em prática em toda a organização. Os desenvolvedores agora têm um único local para criar e gerenciar automações e skills com uma tela de criação unificada, um método de controle de versão para todos os pacotes criados e uma experiência simples para implementar skills em seus assistentes de IA.