O Orchestrator Agent no IBM watsonx Orchestrate transforma a forma de trabalhar. É um sistema multiagente com uma camada de automação inteligente, que seleciona dinamicamente a melhor ação, apresenta as ferramentas certas e integra sem dificuldades todos os assistentes de IA e agentes de IA, tudo em uma experiência de chat unificada.

Não é mais necessário alternar entre aplicações. Não há mais perda de tempo na busca por respostas. O Orchestrator Agent reúne IA generativa, automação e seus fluxos de trabalho existentes para ajudar as equipes a trabalhar de forma mais rápida, inteligente e eficiente.