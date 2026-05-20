Use o kit de desenvolvimento de agentes para criar do zero ou importar seus agentes LangGraph existentes diretamente para o watsonx Orchestrate
O IBM watsonx Orchestrate oferece às equipes de desenvolvimento vários caminhos para criar agentes e levá-los à produção. Os agentes podem ser criados com pouco código ou pro-code usando o kit de desenvolvimento de agentes (ADK). Esses agentes vão aproveitar um rico conjunto de opções de raciocínio, como ReAct, Flows, Collaborators e muito mais.Os desenvolvedores também podem importar seus agentes LangGraph existentes diretamente e se beneficiar imediatamente da governança, segurança e observabilidade de nível empresarial necessárias para executá-los em escala.
Implemente e acione ferramentas nos seus agentes que permitem aos agentes de IA invocar APIs e serviços externos, ampliando assim seus recursos.
Crie fluxos de trabalho que sejam pausados para validação humana, capturem o contexto e sejam retomados automaticamente com rastreabilidade pronta para auditoria.
Utilize um framework de avaliação abrangente para validar com eficácia o comportamento do agente, identificar regressões e garantir estabilidade e confiabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.
Estabeleça um pipeline automatizado que monitora, avalia e retreina agentes para melhorar a precisão e a eficácia, integrando ferramentas como OpenTelemetry e Langfuse.
Use o AI Gateway para integrar modelos de IA de vários provedores ao watsonx Orchestrate, com políticas de roteamento configuráveis que maximizam a flexibilidade e o desempenho.
Crie agentes que interajam com usuários por vários canais e modalidades, incluindo voz e texto.
Aproveite o AI Agent Builder no-code para criar agentes de IA com etapas guiadas e modelos, ou crie agentes personalizados usando código ou prototipagem visual no Langflow.
Use o Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para orientar o fluxo de criação de agentes.
Comece em minutos usando o watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), o Langflow ou importando diretamente seu agente LangGraph existente. Passe do protótipo para a produção com rapidez, governança e capacidade de escala incorporadas.
Desenvolva nativamente no watsonx Orchestrate usando o ADK, Langflow ou o Flow Builder. Ou leve agentes LangGraph existentes diretamente para a plataforma. A IBM oferece suporte às estruturas que os desenvolvedores já usam.
Quer você tenha criado seu agente no watsonx Orchestrate ou em qualquer outro lugar, você conta com a mesma segurança, governança e observabilidade de nível empresarial. Não é preciso reescrever nada para levar à produção.
Memória de longo prazo, credenciais da plataforma, aplicação de políticas e avaliações estão disponíveis para todos os agentes da plataforma, nativos ou importados. O painel de controle trata todos os agentes igualmente independentemente de sua origem.
Agentes nativos, agentes importados LangGraph e agentes A2A externos aparecem em um único dashboard unificado. Um só painel de controle para monitorar, gerenciar e governar todo o seu portfólio de agentes em escala corporativa.
Conecte suas ferramentas, modelos e dados em fluxos de trabalho agênticos governados
Crie ferramentas em Python ou definidas por OpenAPI, valide-as localmente e depois importe-as diretamente para seu ambiente do Orchestrate.
Arraste, solte e teste fluxos agênticos usando nós e ferramentas reutilizáveis, tudo conectado por meio do ambiente de execução do Orchestrate.
Adicione etapas com intervenção humana, lógica de ramificação e fluxos de longa duração para lidar com operações empresariais complexas.
Promova rascunhos para produção com controle de versão, aplicação de políticas e barreiras de teste integradas.
Monitore o desempenho, a latência e a conformidade do agente em tempo real com rastreamentos do Open Telemetry e dashboards prontos para auditoria.
Implemente em ambientes híbridos com acesso baseado em funções, federação de identidade e isolamento de dados.