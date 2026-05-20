Desenvolvimento e implementação de agente de IA 

Use o kit de desenvolvimento de agentes para criar do zero ou importar seus agentes LangGraph existentes diretamente para o watsonx Orchestrate

Comece a avaliação sem custo Agende uma demonstração em tempo real
Capturas de tela da guia de implementação do fluxo de trabalho Apply Linux Patch

Crie novos agentes, ou use os que você já tem

O IBM watsonx Orchestrate oferece às equipes de desenvolvimento vários caminhos para criar agentes e levá-los à produção. Os agentes podem ser criados com pouco código ou pro-code usando o kit de desenvolvimento de agentes (ADK). Esses agentes vão aproveitar um rico conjunto de opções de raciocínio, como ReAct, Flows, Collaborators e muito mais.Os desenvolvedores também podem importar seus agentes LangGraph existentes diretamente e se beneficiar imediatamente da governança, segurança e observabilidade de nível empresarial necessárias para executá-los em escala.

Tudo o que seus agentes precisam em produção

Integração de ferramentas e APIs

Implemente e acione ferramentas nos seus agentes que permitem aos agentes de IA invocar APIs e serviços externos, ampliando assim seus recursos.

 Aprovações com intervenção humana

Crie fluxos de trabalho que sejam pausados para validação humana, capturem o contexto e sejam retomados automaticamente com rastreabilidade pronta para auditoria.

 Avaliação e testes de regressão

Utilize um framework de avaliação abrangente para validar com eficácia o comportamento do agente, identificar regressões e garantir estabilidade e confiabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.

 Ciclos de feedback de ajuste automatizado

Estabeleça um pipeline automatizado que monitora, avalia e retreina agentes para melhorar a precisão e a eficácia, integrando ferramentas como OpenTelemetry e Langfuse.

 Flexibilidade do modelo

Use o AI Gateway para integrar modelos de IA de vários provedores ao watsonx Orchestrate, com políticas de roteamento configuráveis que maximizam a flexibilidade e o desempenho.

 Interação multimodal

Crie agentes que interajam com usuários por vários canais e modalidades, incluindo voz e texto.

 Criação de agentes e ferramentas impulsionados por IA

Aproveite o AI Agent Builder no-code para criar agentes de IA com etapas guiadas e modelos, ou crie agentes personalizados usando código ou prototipagem visual no Langflow.

 Engenharia de prompts de conversa impulsionada por IA

Use o Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para orientar o fluxo de criação de agentes.

Início rápido

Comece em minutos usando o watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), o Langflow ou importando diretamente seu agente LangGraph existente. Passe do protótipo para a produção com rapidez, governança e capacidade de escala incorporadas.
Instale o ADK
Crie seu primeiro agente
Crie sua primeira ferramenta
Importe agentes do LangGraph
códigos snippet do watsonx Orchestrate

Por que os desenvolvedores escolhem o watsonx Orchestrate 

Seu framework e sua escolha

Desenvolva nativamente no watsonx Orchestrate usando o ADK, Langflow ou o Flow Builder. Ou leve agentes LangGraph existentes diretamente para a plataforma. A IBM oferece suporte às estruturas que os desenvolvedores já usam.

 
Implemente em produção sem precisar começar do zero.

Quer você tenha criado seu agente no watsonx Orchestrate ou em qualquer outro lugar, você conta com a mesma segurança, governança e observabilidade de nível empresarial. Não é preciso reescrever nada para levar à produção.
Serviços empresariais que funcionam para qualquer agente

Memória de longo prazo, credenciais da plataforma, aplicação de políticas e avaliações estão disponíveis para todos os agentes da plataforma, nativos ou importados. O painel de controle trata todos os agentes igualmente independentemente de sua origem.
Um só lugar para governar tudo

Agentes nativos, agentes importados LangGraph e agentes A2A externos aparecem em um único dashboard unificado. Um só painel de controle para monitorar, gerenciar e governar todo o seu portfólio de agentes em escala corporativa.

Veja como funciona

Conecte suas ferramentas, modelos e dados em fluxos de trabalho agênticos governados
Defina ferramentas com o kit de desenvolvimento de agentes (ADK)

Crie ferramentas em Python ou definidas por OpenAPI, valide-as localmente e depois importe-as diretamente para seu ambiente do Orchestrate.

 Crie protótipos de fluxos visualmente no Langflow

Arraste, solte e teste fluxos agênticos usando nós e ferramentas reutilizáveis, tudo conectado por meio do ambiente de execução do Orchestrate.

 Orquestre com o Agentic Workflow Builder

Adicione etapas com intervenção humana, lógica de ramificação e fluxos de longa duração para lidar com operações empresariais complexas.

 Implemente com confiança

Promova rascunhos para produção com controle de versão, aplicação de políticas e barreiras de teste integradas.

 Monitore e otimize

Monitore o desempenho, a latência e a conformidade do agente em tempo real com rastreamentos do Open Telemetry e dashboards prontos para auditoria.

 Escalone com segurança

Implemente em ambientes híbridos com acesso baseado em funções, federação de identidade e isolamento de dados.

Suporte

Kit de desenvolvimento de agentes
Guias completos para ADK, Flow Builder e Langflow
Documentação
Informações e suporte do produto
Portal de ideias
Compartilhe seus feedbacks e suas ideias para melhorar o watsonx Orchestrate
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