Tudo o que seus agentes precisam em produção

Integração de ferramentas e APIs Implemente e acione ferramentas nos seus agentes que permitem aos agentes de IA invocar APIs e serviços externos, ampliando assim seus recursos.

Aprovações com intervenção humana Crie fluxos de trabalho que sejam pausados para validação humana, capturem o contexto e sejam retomados automaticamente com rastreabilidade pronta para auditoria.

Avaliação e testes de regressão Utilize um framework de avaliação abrangente para validar com eficácia o comportamento do agente, identificar regressões e garantir estabilidade e confiabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.

Ciclos de feedback de ajuste automatizado Estabeleça um pipeline automatizado que monitora, avalia e retreina agentes para melhorar a precisão e a eficácia, integrando ferramentas como OpenTelemetry e Langfuse.

Flexibilidade do modelo Use o AI Gateway para integrar modelos de IA de vários provedores ao watsonx Orchestrate, com políticas de roteamento configuráveis que maximizam a flexibilidade e o desempenho.

Interação multimodal Crie agentes que interajam com usuários por vários canais e modalidades, incluindo voz e texto.

Criação de agentes e ferramentas impulsionados por IA Aproveite o AI Agent Builder no-code para criar agentes de IA com etapas guiadas e modelos, ou crie agentes personalizados usando código ou prototipagem visual no Langflow.