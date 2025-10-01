Agentes de IA podem acelerar o trabalho, mas sem proteções, eles introduzem riscos: viés, desvios, erros e lacunas de conformidade. A visibilidade é essencial. Você precisa de mais do que orquestração: você precisa de observabilidade de agentes e governança de IA que mostrem o que os agentes estão fazendo nos fluxos de trabalho, meçam os resultados em tempo real e imponham políticas de forma consistente.

Com o IBM® watsonx Orchestrate, essas proteções já vêm integradas. O dashboard de governança fornece métricas, controles de políticas e monitoramento de sistemas de IA durante todo o ciclo de vida dos agentes. Você pode acompanhar o desempenho, otimizar a tomada de decisão e validar as saídas no Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday e AWS.

Estilos de agentes como React e Plan-Act oferecem flexibilidade, enquanto a observabilidade garante resultados previsíveis. Padrões como o OpenTelemetry se conectam a pipelines existentes e ferramentas de observabilidade para insights mais aprofundados.