Traga confiança e controle para cada agente de IA
Agentes de IA podem acelerar o trabalho, mas sem proteções, eles introduzem riscos: viés, desvios, erros e lacunas de conformidade. A visibilidade é essencial. Você precisa de mais do que orquestração: você precisa de observabilidade de agentes e governança de IA que mostrem o que os agentes estão fazendo nos fluxos de trabalho, meçam os resultados em tempo real e imponham políticas de forma consistente.
Com o IBM® watsonx Orchestrate, essas proteções já vêm integradas. O dashboard de governança fornece métricas, controles de políticas e monitoramento de sistemas de IA durante todo o ciclo de vida dos agentes. Você pode acompanhar o desempenho, otimizar a tomada de decisão e validar as saídas no Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday e AWS.
Estilos de agentes como React e Plan-Act oferecem flexibilidade, enquanto a observabilidade garante resultados previsíveis. Padrões como o OpenTelemetry se conectam a pipelines existentes e ferramentas de observabilidade para insights mais aprofundados.
Valide os agentes antes do lançamento, imponha políticas e aplique proteções automaticamente.
Monitore o uso, o desvio e a latência com dashboards e alertas proativos.
Alinhe o comportamento dos agentes com normas de conformidade, segurança e qualidade de dados em todos os fluxos de trabalho.
Meça a precisão, a confiabilidade das chamadas de ferramentas e as taxas de conclusão; publique apenas agentes validados.
Acompanhe métricas, saídas e latência em sistemas de IA e fluxos de trabalho de multiagentes.
Detecte quando o comportamento muda e ative ações corretivas.
Proteja-se contra injeção de prompts e uso indevido de dados confidenciais com controles de acesso.
Deseja mais informações sobre o IBM watsonx Orchestrate? Veja como ele pode ajudar a sua equipe.