Governança e observabilidade de agentes de IA

Traga confiança e controle para cada agente de IA

Por que isso é importante

Agentes de IA podem acelerar o trabalho, mas sem proteções, eles introduzem riscos: viés, desvios, erros e lacunas de conformidade. A visibilidade é essencial. Você precisa de mais do que orquestração: você precisa de observabilidade de agentes e governança de IA que mostrem o que os agentes estão fazendo nos fluxos de trabalho, meçam os resultados em tempo real e imponham políticas de forma consistente.

Com o IBM® watsonx Orchestrate, essas proteções já vêm integradas. O dashboard de governança fornece métricas, controles de políticas e monitoramento de sistemas de IA durante todo o ciclo de vida dos agentes. Você pode acompanhar o desempenho, otimizar a tomada de decisão e validar as saídas no Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday e AWS.

Estilos de agentes como React e Plan-Act oferecem flexibilidade, enquanto a observabilidade garante resultados previsíveis. Padrões como o OpenTelemetry se conectam a pipelines existentes e ferramentas de observabilidade para insights mais aprofundados.

O que você ganha

Implemente com confiança

Valide os agentes antes do lançamento, imponha políticas e aplique proteções automaticamente.
Mantenha o controle

Monitore o uso, o desvio e a latência com dashboards e alertas proativos.
Confie em seus resultados

Alinhe o comportamento dos agentes com normas de conformidade, segurança e qualidade de dados em todos os fluxos de trabalho.

Veja como funciona

Avaliação pré-implementação

Meça a precisão, a confiabilidade das chamadas de ferramentas e as taxas de conclusão; publique apenas agentes validados.
Dashboard de observabilidade

Acompanhe métricas, saídas e latência em sistemas de IA e fluxos de trabalho de multiagentes.
Monitoramento e alertas de desvios

Detecte quando o comportamento muda e ative ações corretivas.
Aplicação de política

Proteja-se contra injeção de prompts e uso indevido de dados confidenciais com controles de acesso.
Dê o próximo passo

Deseja mais informações sobre o IBM watsonx Orchestrate? Veja como ele pode ajudar a sua equipe.

