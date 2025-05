Orquestração multiagente

Alimentado por grandes modelos de linguagem (LLMs) com ajuste fino, incluindo o IBM Granite, o watsonx Orchestrate permite a colaboração entre agentes de IA, ferramentas como o Workday, Microsoft Outlook, Salesforce e Slack, e pessoas usando raciocínio e planejamento inteligentes. Ele capacita equipes. para automatizar fluxos de trabalho complexos, orientando de forma inteligente os usuários para a ferramenta, o agente de IA ou o especialista humano certo.

Seu mecanismo avançado permite que os agentes de IA compreendam as solicitações e colaborem de forma proativa e autônoma com seus dados e processos de negócios para manter o trabalho em andamento com eficiência. Uma única interface de chat intuitiva centraliza as interações e os insights, reduzindo a complexidade e tornando o trabalho mais eficiente.