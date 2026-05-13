O painel de controle agêntico no IBM® watsonx Orchestrate fornece uma camada operacional centralizada para observar, controlar e otimizar os agente de IA em toda a sua empresa, independentemente de onde tenham sido desenvolvidos ou onde sejam executados. Isso permite que as organizações escalem a IA com confiança, reduzindo a complexidade, controlando os custos e garantindo que os agentes operem de forma mais segura, confiável e em conformidade com as políticas.