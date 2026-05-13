Painel de controle agêntico

Opere seus agentes de IA com controle, confiança e escala

Comece a avaliação sem custo Agende uma demonstração em tempo real
Ilustração de casos de teste no watsonx Orchestrate

O painel de controle agêntico no IBM® watsonx Orchestrate fornece uma camada operacional centralizada para observar, controlar e otimizar os agente de IA em toda a sua empresa, independentemente de onde tenham sido desenvolvidos ou onde sejam executados. Isso permite que as organizações escalem a IA com confiança, reduzindo a complexidade, controlando os custos e garantindo que os agentes operem de forma mais segura, confiável e em conformidade com as políticas.
Controle centralizado

Opere todos os seus agentes de IA em um único painel de controle, independentemente de onde tenham sido desenvolvidos ou sejam executados.
IA confiável e fidedigna

Garanta um desempenho sistemático com mecanismos de proteção integrados, aplicação de políticas e visibilidade de ponta a ponta.
Otimização contínua

Monitore o desempenho, controle os custos e melhore os resultados com insights e otimização em tempo real.
Controle de custos em escala

Monitore o uso, otimize o desempenho e evite gastos excessivos em todo o seu ecossistema de agentes.
Recursos
Ilustração de uma mulher segurando um notebook
Avaliação pré-implementação

Meça a precisão, a confiabilidade das chamadas de ferramentas e as taxas de conclusão; publique apenas agentes validados.
Ilustração de uma mulher apontando para alguns gráficos
Avaliação

Avalie o que importa antes e depois da implementação. Teste e avalie os agentes em relação a métricas de qualidade, precisão, custo e segurança.
Ilustração de uma mulher olhando para gráficos de barras azuis e gráficos de linhas roxos, em um fundo preto
Otimização

Melhore continuamente o desempenho, o custo e os resultados. Detecte ineficiências e otimize modelos, fluxos de trabalho e o uso de ferramentas.
Ilustração moderna representando rede profissional, identidade digital e integração de fluxos de trabalho
Auditoria e rastreabilidade

Entenda todas as decisões tomadas por seus agentes com logs de auditoria completos e rastreabilidade.
Ilustração em vista frontal de uma pessoa trabalhando em um notebook
Aplicação de política

Controle o acesso e o comportamento entre agentes, ferramentas e modelos com políticas e mecanismos de proteção centralizados.
Ilustração moderna representando suporte ao cliente e integração de fluxos de trabalho digitais
Segurança e identidade dos agentes

Proteja todos os agentes com controle de identidade e acesso de nível empresarial.

Veja como funciona

Explore mais funcionalidades

Captura de tela da interface do usuário do produto IBM watsonx Orchestrate mostrando a funcionalidade de orquestração de vários agentes.
Orquestração agêntica

Coordene trabalhos complexos entre agentes. Orquestre a forma como os agentes colaboram em fluxos de trabalho, ferramentas e modelos com roteamento inteligente, contexto compartilhado e controle em tempo real. Garanta que cada tarefa seja executada pelo agente certo, da maneira certa.
Captura de tela da interface de usuário do produto IBM watsonx Orchestrate mostrando o catálogo governado de agentes de IA e ferramentas.
Catálogo governado

Reutilize o que funciona, sem perder o controle. Acesse um catálogo governado de agentes, ferramentas e modelos desenvolvidos pela IBM e por seus parceiros. Encontre, personalize e implemente componentes comprovados, mantendo a visibilidade e a governança do ciclo de vida.

Captura de tela da interface de usuário do produto IBM watsonx Orchestrate mostrando o construtor de agentes de IA.
Agente de IA e construtor de ferramentas

Crie agentes do seu jeito e execute-os em qualquer lugar. Crie agentes usando no-code, pouco código ou pro-code ou traga os existentes para um sistema unificado. Conecte-se aos seus dados, APIs e ferramentas para automatizar o trabalho real desde o primeiro dia.
Captura de tela do WXO destinada ao uso na página da web do tutorial de prompts ativos.
Agent Connect

Publique e monetize seus agentes por meio de um ecossistema governado com suporte integrado de entrada no mercado.
Dê o próximo passo

Experimente o IBM watsonx Orchestrate sem nenhum custo ou agende uma demonstração ao vivo sem custo com um especialista da IBM.

  1. Comece a avaliação sem custo
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