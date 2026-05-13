Opere seus agentes de IA com controle, confiança e escala
O painel de controle agêntico no IBM® watsonx Orchestrate fornece uma camada operacional centralizada para observar, controlar e otimizar os agente de IA em toda a sua empresa, independentemente de onde tenham sido desenvolvidos ou onde sejam executados. Isso permite que as organizações escalem a IA com confiança, reduzindo a complexidade, controlando os custos e garantindo que os agentes operem de forma mais segura, confiável e em conformidade com as políticas.
Opere todos os seus agentes de IA em um único painel de controle, independentemente de onde tenham sido desenvolvidos ou sejam executados.
Garanta um desempenho sistemático com mecanismos de proteção integrados, aplicação de políticas e visibilidade de ponta a ponta.
Monitore o desempenho, controle os custos e melhore os resultados com insights e otimização em tempo real.
Monitore o uso, otimize o desempenho e evite gastos excessivos em todo o seu ecossistema de agentes.
Meça a precisão, a confiabilidade das chamadas de ferramentas e as taxas de conclusão; publique apenas agentes validados.
Avalie o que importa antes e depois da implementação. Teste e avalie os agentes em relação a métricas de qualidade, precisão, custo e segurança.
Melhore continuamente o desempenho, o custo e os resultados. Detecte ineficiências e otimize modelos, fluxos de trabalho e o uso de ferramentas.
Entenda todas as decisões tomadas por seus agentes com logs de auditoria completos e rastreabilidade.
Controle o acesso e o comportamento entre agentes, ferramentas e modelos com políticas e mecanismos de proteção centralizados.
Proteja todos os agentes com controle de identidade e acesso de nível empresarial.
Coordene trabalhos complexos entre agentes. Orquestre a forma como os agentes colaboram em fluxos de trabalho, ferramentas e modelos com roteamento inteligente, contexto compartilhado e controle em tempo real. Garanta que cada tarefa seja executada pelo agente certo, da maneira certa.
Reutilize o que funciona, sem perder o controle. Acesse um catálogo governado de agentes, ferramentas e modelos desenvolvidos pela IBM e por seus parceiros. Encontre, personalize e implemente componentes comprovados, mantendo a visibilidade e a governança do ciclo de vida.
Crie agentes do seu jeito e execute-os em qualquer lugar. Crie agentes usando no-code, pouco código ou pro-code ou traga os existentes para um sistema unificado. Conecte-se aos seus dados, APIs e ferramentas para automatizar o trabalho real desde o primeiro dia.