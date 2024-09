IBM watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications

Com o IBM watsonx Code Assistant para aplicações Java corporativas, as organizações podem simplificar e acelerar o ciclo de vida de suas aplicações Java, aumentando a produtividade dos desenvolvedores com automação e geração de código impulsionadas por IA generativa, explicação de código e recursos de geração de testes.



Aprimorar, atualizar e modernizar continuamente as aplicações Java é um aspecto crítico da transformação digital e da estratégia de nuvem híbrida de qualquer negócio. No entanto, isso tem sido tradicionalmente um desafio, especialmente para aplicativos existentes que são monolíticos, mal documentados e lotados de dívidas técnicas.



Aproveitando o poder da IA generativa (gen AI) e da automação, as organizações têm a oportunidade de reduzir consideravelmente custos, riscos e time-to-value para as equipes de desenvolvimento que trabalham com aplicações Java corporativas.