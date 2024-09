Seus atendentes humanos são o recurso mais valioso da sua central de atendimento. Infelizmente, eles gastam grande parte do tempo pesquisando respostas em vários sistemas, demorando para retornar e frustrando os clientes.

Porém, com a adoção da IA para automatizar as solicitações repetitivas, seus atendentes poderão ganhar tempo para focar em tarefas mais complexas e se sentirão preparados para resolver problemas mais complexos dos clientes.

O watsonx Assistant para assistência ao atendente aproveita o poder da inteligência artificial para fornecer a sua equipe de atendimento insights e informações relevantes para responder às dúvidas dos clientes com mais rapidez e melhorar a experiência dos atendentes. A integração, sem percalços entre canais de engajamento e sistemas de back-end, automatiza as respostas via web ou bate-papo móvel. Ele pode extrair informações do seu banco de dados ou CRM, e até mesmo aprender com as interações anteriores de seus melhores atendentes. O bot, assistente do atendente, pode monitorar todas as chamadas e sugerir informações ou as próximas etapas antes que o atende as peça.

O melhor entendimento de linguagem natural (Natural Language Understanding, NLU) e processamento de linguagem natural (Natural Language Processing, NLP) do setor ajudam a reconhecer a intenção, as entidades e o sentimento de seus atendentes e clientes em tempo real.