Uma consulta é qualquer chamada de interface de programação de aplicativos (API) feita no endpoint de consulta. Muitas consultas de caso de uso estão intimamente ligadas ao número de usuários do seu aplicativo final. Para fazer uma estimativa, leve em consideração o número de usuários mensais previsto e o número de operações para extrair as respostas que você espera que cada um deles realize. As consultas realizadas por meio da interface do usuário do Watson Discovery para teste não são contabilizadas no preço.