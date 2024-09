IBM Engineering Systems Design Rhapsody - O desenvolvedor gera código de aplicativo para as linguagens C, C++, Java™ e Ada, incluindo visualizações arquitetônicas e comportamentais (como statecharts e diagramas de atividade). Ele permite que você importe e visualize o código existente em C, C++, Java, Ada e C# para referência, ou desenvolva mais e sincronize as alterações no design ou no código para manter ambos em sincronia. Também é compatível com a integração da plataforma Eclipse como ambiente integrado de código, modelo e depuração.