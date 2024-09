As opções do IBM TRIRIGA Application Suite (TAS) estão disponíveis com licenciamento por assinatura e perpétuo, além de uma variedade de opções de implementação. O licenciamento da funcionalidade se baseia em uma métrica chamada AppPoints. Os clientes compram AppPoints e os alocam nos componentes de software ou recursos que desejam usar. Isso oferece a máxima flexibilidade no licenciamento do produto.

Para clientes que desejam obter uma solução para gerenciamento de espaços (reservas de mesas e salas), gerenciamento de serviços e ordens de trabalho, ou planejamento de capital e avaliação da condição das instalações, o pacote TRIRIGA Essentials é uma ótima maneira de começar. Para obter assistência em relação a preços e configurações de outros recursos de gerenciamento imobiliário e de instalações, como gerenciamento de imóveis, gerenciamento de locações e sustentabilidade, entre em contato com a IBM.