Com mais funcionários retornando ao escritório, uma solução para edifícios inteligente ajuda os proprietários de edifícios a reimaginar o ambiente de trabalho e a criar uma nova experiência. A tomada de decisões preditivas torna mais fácil controlar e melhorar o conforto invisível de edifícios de escritórios, incluindo sistemas de HVAC e controle de qualidade do ar, consumo de energia, emissões, sistemas de segurança e controle de acesso, mantendo os custos operacionais baixos.Implementar uma transformação digital que inclua Wi-Fi, automação predial, Internet Of Things (IOT), conectividade, inteligência artificial (IA), e tecnologias IOT ajuda a melhorar a gestão de energia e facilita tarefas comuns.

O IBM TRIRIGA Application Suite te ajuda a navegar nesse novo ecossistema de construção inteligente com recursos que ajudam a aumentar a produtividade e manter os funcionários mais seguros.