Rhapsody – Designer for Systems Engineers ajuda você a se integrar com outros produtos da IBM® ELM: Família Requirements Management DOORS®, Workflow Management e Rhapsody – Architect for Systems Engineers.Você pode criar artefatos para o U.S Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) e Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). Desenvolver painéis gráficos para maquetes visuais de um projeto utilizando o software Rhapsody – Tools and Utilities Add On.