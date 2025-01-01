A oferta padrão fornece os recursos essenciais para conectar de forma segura e confiável aplicações orientadas a mensagens e eventos em escala e capacitar equipes a inovar e oferecer experiências do cliente excepcionais.
Tudo o que está disponível na oferta padrão, além de recursos adicionais, proporcionando resiliência de dados de última geração, opções de conectividade mais amplas e segurança avançada para criptografia de ponta a ponta e conformidade com auditoria.
Uma oferta do IBM MQ Advanced multilocatário totalmente gerenciado. A IBM cuidará de upgrades, correções e muitas das tarefas de gerenciamento operacional do IBM MQ.
Um IBM MQ Advanced de locatário único totalmente gerenciado que oferece maior isolamento, automação de implementação e capacidade de implementar gerenciadores de filas altamente disponíveis.
Planos
Licença de assinatura do IBM MQ Virtual Processor Core: USD 277,00 (cobrado mensalmente, prazo mínimo de um ano)
Licença de assinatura do IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: USD 519,00 (cobrado mensalmente, prazo mínimo de um ano)
Assinatura mensal do IBM MQ SaaS: USD 6.240,00 por mês.
Capacidade de instância inicial
1 VPC ou 70 PVUs
1 VPC ou 70 PVUs
Pacote gratuito (plano Lite) disponível (limite de 10.000 mensagens por mês)
OU
1 VPC (paga)
1 unidade de capacidade (equivalente a 5 VPC)
Unidade métrica
Disponível como:
Unidade de valor do processador (PVU), (perpétua) – uma unidade de medida usada para diferenciar o licenciamento de software em tecnologias de processador distribuído.
Núcleo de processador virtual (VPC), (mensal) – um núcleo de processador físico, desde que o servidor não seja particionado para máquinas virtuais, ou um núcleo virtual atribuído a uma máquina virtual.
Núcleo de processador virtual (VPC), (mensal) – um núcleo de processador físico, desde que o servidor não seja particionado para máquinas virtuais, ou um núcleo virtual atribuído a uma máquina virtual.
A mesma métrica de VPCs está disponível por hora (pela plataforma do IBM Cloud).
Disponível como:
Unidade de capacidade, (mensal) – é um tipo de capacidade selecionado dos serviços de nuvem que será multiplicado pelo número especificado de unidades de capacidade necessárias para esse tipo de capacidade
Nuvem pública
Sim
Sim
IBM® Cloud e AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (instalações ilimitadas)
Sim
Sim
Sim
Sim
VPCs IBM MQ: 12 meses: US$ 3.324
VPCs IBM MQ Advanced: 12 meses : US$ 6.228
Tenha proteção extra de dados, alta disponibilidade e a possibilidade de compartilhar dados em qualquer ambiente
Maior confiabilidade, segurança e desempenho para as mensagens, para o mundo da nuvem híbrida e totalmente gerenciada para você
*Os preços apresentados são meramente indicativos, podem variar de acordo com o país, não incluem impostos nem taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de oferta do produto em cada local.