IBM® MQ A partir de USD 371,00*

A oferta padrão fornece os recursos essenciais para conectar de forma segura e confiável aplicações orientadas a mensagens e eventos em escala e capacitar equipes a inovar e oferecer experiências do cliente excepcionais.

 Experimente sem custo IBM MQ Advanced A partir de USD 689,00*

Tudo o que está disponível na oferta padrão, além de recursos adicionais, proporcionando resiliência de dados de última geração, opções de conectividade mais amplas e segurança avançada para criptografia de ponta a ponta e conformidade com auditoria.

 Experimente sem custo IBM MQ as a Service (SaaS) A partir de USD 686,00*

Uma oferta do IBM MQ Advanced multilocatário totalmente gerenciado. A IBM cuidará de upgrades, correções e muitas das tarefas de gerenciamento operacional do IBM MQ. 

 Experimente sem custo IBM MQ as a Service Instância reservada

Um IBM MQ Advanced de locatário único totalmente gerenciado que oferece maior isolamento, automação de implementação e capacidade de implementar gerenciadores de filas altamente disponíveis.

Planos

Licença de assinatura do IBM MQ Virtual Processor Core: USD 277,00 (cobrado mensalmente, prazo mínimo de um ano) 

Licença de assinatura do IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: USD 519,00 (cobrado mensalmente, prazo mínimo de um ano) 
  • Assinatura mensal do IBM MQ SaaS: USD
  • 647,00 VPC por mês.
  • Plano flexível de pagamento conforme o uso por hora: USD 0,96 por VPC por hora.

Assinatura mensal do IBM MQ SaaS: USD 6.240,00 por mês. 

Capacidade de instância inicial

1 VPC ou 70 PVUs

1 VPC ou 70 PVUs

Pacote gratuito (plano Lite) disponível (limite de 10.000 mensagens por mês)

OU

1 VPC (paga)

1 unidade de capacidade (equivalente a 5 VPC) 

Unidade métrica

Disponível como:

Unidade de valor do processador (PVU), (perpétua) – uma unidade de medida usada para diferenciar o licenciamento de software em tecnologias de processador distribuído.

Núcleo de processador virtual (VPC), (mensal) – um núcleo de processador físico, desde que o servidor não seja particionado para máquinas virtuais, ou um núcleo virtual atribuído a uma máquina virtual.

Disponível como:

Unidade de valor do processador (PVU), (perpétua) – uma unidade de medida usada para diferenciar o licenciamento de software em tecnologias de processador distribuído.

Núcleo de processador virtual (VPC), (mensal) – um núcleo de processador físico, desde que o servidor não seja particionado para máquinas virtuais, ou um núcleo virtual atribuído a uma máquina virtual.

Disponível como:

Núcleo de processador virtual (VPC), (mensal) – um núcleo de processador físico, desde que o servidor não seja particionado para máquinas virtuais, ou um núcleo virtual atribuído a uma máquina virtual.

A mesma métrica de VPCs está disponível por hora (pela plataforma do IBM Cloud).

Disponível como:

Unidade de capacidade, (mensal) – é um tipo de capacidade selecionado dos serviços de nuvem que será multiplicado pelo número especificado de unidades de capacidade necessárias para esse tipo de capacidade

Nuvem privada

Sim

Sim

N/D

N/D

Nuvem pública

Sim

Sim

IBM® Cloud e AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (instalações ilimitadas)

Sim

Sim

Sim

Sim

IBM MQ on z/OS

Combine a estabilidade e a confiabilidade do mainframe com o IBM MQ

IBM MQ Appliance

Firmware de mensagens ajustado com precisão por especialistas, executado em hardware dedicado para permitir um desempenho impressionante.

*Os preços apresentados são meramente indicativos, podem variar de acordo com o país, não incluem impostos nem taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de oferta do produto em cada local.