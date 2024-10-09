Pesquise boletins de segurança na central de segurança de produtos. Filtre por produto, gravidade ou data de publicação. Aja rapidamente para mitigar e minimizar os riscos.
Pesquise no FixCentral para solicitar e baixar as correções de problemas conhecidos do Maximo Application Suite e adicionar novas funcionalidades.
Abra um chamado, baixe correções, pesquise documentos técnicos e veja problemas conhecidos (APARs) para ajudar no diagnóstico, na prevenção e na solução de problemas:
O acesso ao suporte da IBM requer registro, um número de cliente da IBM (ICN) e aprovação do administrador de seu site.
Adote uma abordagem proativa para prevenção de problemas. Inscreva-se para receber atualizações de suporte, boletins de segurança e informações do momento.
A IBM oferece opções adicionais de suporte para o Planning Analytics em todo o ciclo de vida do produto. Escolha a opção adequada para você.
Um complemento perfeito para software distribuído ou ofertas de SaaS que oferece tratamento priorizado de casos e objetivos de tempos de resposta menores, além do S&S básico.
Opção ideal quando a versão do software que você está usando está próxima da data de encerramento do suporte, com isso você tem mais tempo para migrar para uma versão mais recente com suporte.
Imprescindível para quando você está utilizando a última versão com suporte de um software que não é mais comercializado, pois oferece até cinco anos adicionais de suporte da IBM para você planejar os próximos passos.
Experimente a avaliação ou agende uma consultoria com um especialista da IBM para descobrir como sua organização pode reduzir os processos de inspeção manual com o aprendizado de máquina e o IBM Maximo Application Suite.