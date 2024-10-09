IBM Maximo Application Suite: suporte

Aproveite todo o potencial do seu investimento no Maximo. Conte com atualizações constantes, conexão e proteção, com suporte durante todo o ciclo de vida.
Atualizações de software Novidades
Acesse os documentos da IBM para conferir as últimas novidades sobre o Maximo Application Suite. Vá até “Novidades”.
Ciclo de vida do produto
Veja as datas de disponibilidade geral e o fim do suporte do Maximo Application Suite para saber se é hora de baixar uma VRM mais recente.
Pronto para fazer upgrade?
Use sua assinatura de software e benefícios de suporte para baixar a versão ou o lançamento mais recente.

Conecte-se a outros usuários do Maximo

Compartilhe as melhores práticas, faça perguntas, receba respostas, participe de eventos e entre em contato com especialistas da IBM e outros usuários do Maximo.

Visite e participe da comunidade do Maximo
Seguro Boletins de segurança do Maximo Application Suite

Pesquise boletins de segurança na central de segurança de produtos.  Filtre por produto, gravidade ou data de publicação. Aja rapidamente para mitigar e minimizar os riscos.

 Boletins de segurança do Maximo Application Suite – Suporte da IBM Correções

Pesquise no FixCentral para solicitar e baixar as correções de problemas conhecidos do Maximo Application Suite e adicionar novas funcionalidades.

 Pesquise no Fix Central
Fundamentos do suporte Suporte do Maximo Application Suite

Abra um chamado, baixe correções, pesquise documentos técnicos e veja problemas conhecidos (APARs) para ajudar no diagnóstico, na prevenção e na solução de problemas:

 Suporte ao Maximo Application Suite Cadastre-se no suporte

O acesso ao suporte da IBM requer registro, um número de cliente da IBM (ICN) e aprovação do administrador de seu site.

 Comece hoje mesmo Inscreva-se em Minhas Notificações

Adote uma abordagem proativa para prevenção de problemas. Inscreva-se para receber atualizações de suporte, boletins de segurança e informações do momento.

 Inscreva-se em Minhas Notificações
Ofertas adicionais de suporte

A IBM oferece opções adicionais de suporte para o Planning Analytics em todo o ciclo de vida do produto. Escolha a opção adequada para você.
Saiba mais sobre as ofertas de suporte
Advanced Support

Um complemento perfeito para software distribuído ou ofertas de SaaS que oferece tratamento priorizado de casos e objetivos de tempos de resposta menores, além do S&S básico.

 Saiba mais
Suporte estendido

Opção ideal quando a versão do software que você está usando está próxima da data de encerramento do suporte, com isso você tem mais tempo para migrar para uma versão mais recente com suporte.
Suporte contínuo

Imprescindível para quando você está utilizando a última versão com suporte de um software que não é mais comercializado, pois oferece até cinco anos adicionais de suporte da IBM para você planejar os próximos passos.
Próximas etapas

Experimente a avaliação ou agende uma consultoria com um especialista da IBM para descobrir como sua organização pode reduzir os processos de inspeção manual com o aprendizado de máquina e o IBM Maximo Application Suite.

 Experimente sem custo