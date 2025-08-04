Sistemas desconectados, medidas de segurança reativas e processos manuais expõem as organizações a riscos, ineficiências e não conformidade. À medida que as regulamentações se tornam mais complexas e aumentam as expectativas por operações seguras e eficientes, programas de HSE isolados deixam as organizações vulneráveis e lentas para responder.

O IBM® Maximo HSE unifica os processos de saúde, segurança e meio ambiente com suas operações essenciais e gestão de trabalho. Desde o relatório de incidentes e gestão de emissões até avaliações de risco e monitoramento de conformidade, ele oferece uma abordagem inteligente e integrada para gerenciar HSE em toda a empresa.