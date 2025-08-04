Priorize a segurança com a conexão entre HSE e gerenciamento do trabalho
Sistemas desconectados, medidas de segurança reativas e processos manuais expõem as organizações a riscos, ineficiências e não conformidade. À medida que as regulamentações se tornam mais complexas e aumentam as expectativas por operações seguras e eficientes, programas de HSE isolados deixam as organizações vulneráveis e lentas para responder.
O IBM® Maximo HSE unifica os processos de saúde, segurança e meio ambiente com suas operações essenciais e gestão de trabalho. Desde o relatório de incidentes e gestão de emissões até avaliações de risco e monitoramento de conformidade, ele oferece uma abordagem inteligente e integrada para gerenciar HSE em toda a empresa.
Os processos de HSE são totalmente integrados ao gerenciamento do trabalho, tornando a segurança parte integrante de todas as etapas do planejamento e execução do trabalho.
Com aplicações interconectadas, os usuários podem iniciar várias atividades em uma única interface, permitindo acesso rápido a informações e ações imediatas.
O IBM Maximo HSE oferece flexibilidade de nuvem híbrida e ferramentas móveis para um gerenciamento de segurança fluido e em tempo real, apoiado pelo watsonx, a IA generativa da IBM.
KPIs, tendências e insights estão disponíveis por meio de dashboards personalizáveis e prontos para uso, permitindo decisões mais rápidas e inteligentes, além de maior eficiência.
Otimize licenças, certificações e a execução segura do trabalho
O IBM® Maximo HSE simplifica autorizações de trabalho, certificações e avaliações de risco para garantir operações seguras e em conformidade. Ele vincula permissões a ordens de serviço e incidentes, aceita bloqueio/etiquetagem e monitora treinamentos para garantir que somente profissionais qualificados executem tarefas de alto risco, protegendo as pessoas e os processos.
Garanta operações seguras, eficientes e documentadas
Viabilize operações seguras e sistemáticas com ferramentas para transferências de turnos, rodadas de operadores e relatórios de perdas de produção. Os procedimentos vinculados e os registros de operadores oferecem visibilidade total às equipes, ajudando a identificar problemas precocemente e a manter operações tranquilas e em conformidade em todos os turnos.
Gerencie de forma proativa a segurança de ambientes de trabalho e de processos
Permita que suas equipes gerenciem incidentes, perigos e riscos com rastreamento de ponta a ponta, investigações e ações corretivas. Desde a identificação de perigos até o controle de desvios, ele promove a responsabilização e a melhoria contínua, criando um ambiente de trabalho mais seguro e em conformidade.
Prepare-se para auditorias e cumpra as regulamentações externas
O IBM Maximo HSE ajuda as organizações a se manterem preparadas para auditorias e alinhadas com os requisitos regulatórios por meio de um conjunto robusto de ferramentas de conformidade. Ele otimiza auditorias, pesquisas e o rastreamento regulatório ao associar dados importantes de conformidade a atividades, ativos e registros de segurança. Os recursos de gestão de emissões permitem o monitoramento de emissões contínuas e fugitivas, com dashboards integrados para acompanhamento e ações corretivas.
Controle mudanças com confiança
O processo de gerenciamento de mudanças (MOC) no Maximo HSE controla todo o ciclo de vida das mudanças operacionais e de engenharia, desde a iniciação, revisão e aprovação até a autorização e o encerramento. Os usuários podem iniciar solicitações de MOC ou iniciar mudanças diretamente na aplicação MOC, associando diferentes ativos, locais e itens de configuração.
Crie uma força de trabalho qualificada e em conformidade
Gerencie habilidades, certificações e treinamentos em um só lugar para garantir que apenas profissionais qualificados executem tarefas críticas. Acompanhe cursos, valide competências e registre lições aprendidas para eliminar as lacunas de conhecimento, fortalecer a conformidade e permitir operações mais seguras.
As operações de negócios impulsionam o crescimento, mas também produzem emissões, tornando a gestão eficaz de emissões um desafio e um requisito de conformidade. O IBM® Maximo Emissions Management ajuda a capturar emissões contínuas e fugitivas quase em tempo real, enquanto o IBM Envizi ESG Suite ajuda no cálculo, rastreamento e relatórios de emissões de GEE dos escopos 1, 2 e 3, alinhando a eficiência operacional com a responsabilidade ambiental.
Comece com um tour do produto ou agende uma consulta com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite.