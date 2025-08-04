Software Maximo para saúde, segurança e meio ambiente (HSE)

Priorize a segurança com a conexão entre HSE e gerenciamento do trabalho

Maximo Health, Safety and Environment – IBM Maximo Application Suite

Segurança em primeiro lugar 

Sistemas desconectados, medidas de segurança reativas e processos manuais expõem as organizações a riscos, ineficiências e não conformidade. À medida que as regulamentações se tornam mais complexas e aumentam as expectativas por operações seguras e eficientes, programas de HSE isolados deixam as organizações vulneráveis e lentas para responder. 

O IBM® Maximo HSE unifica os processos de saúde, segurança e meio ambiente com suas operações essenciais e gestão de trabalho. Desde o relatório de incidentes e gestão de emissões até avaliações de risco e monitoramento de conformidade, ele oferece uma abordagem inteligente e integrada para gerenciar HSE em toda a empresa.
HSE e gerenciamento do trabalho unificados

Os processos de HSE são totalmente integrados ao gerenciamento do trabalho, tornando a segurança parte integrante de todas as etapas do planejamento e execução do trabalho.

Recursos interconectados

Com aplicações interconectadas, os usuários podem iniciar várias atividades em uma única interface, permitindo acesso rápido a informações e ações imediatas.
Mais inteligente e escalável

O IBM Maximo HSE oferece flexibilidade de nuvem híbrida e ferramentas móveis para um gerenciamento de segurança fluido e em tempo real, apoiado pelo watsonx, a IA generativa da IBM.
Dashboards personalizados

KPIs, tendências e insights estão disponíveis por meio de dashboards personalizáveis e prontos para uso, permitindo decisões mais rápidas e inteligentes, além de maior eficiência.
Gerenciamento de emissões com IBM Maximo Clique para assistir ao vídeo (1:57 min)

O que você pode fazer

Licenças e Certificados  Gerenciamento de operações Gerencie a segurança Conformidade Gestão de mudanças Gerencie a competência

Gerenciamento de emissões

As operações de negócios impulsionam o crescimento, mas também produzem emissões, tornando a gestão eficaz de emissões um desafio e um requisito de conformidade. O IBM® Maximo Emissions Management ajuda a capturar emissões contínuas e fugitivas quase em tempo real, enquanto o IBM Envizi ESG Suite ajuda no cálculo, rastreamento e relatórios de emissões de GEE dos escopos 1, 2 e 3, alinhando a eficiência operacional com a responsabilidade ambiental.  

Estudos de caso

Descubra como a The Hub Power Company Limited alcançou uma redução de 60% nos tempos de aprovação de MOC e reduziu as investigações de incidentes de segurança em 20% com Veja o estudo de caso
Dê o próximo passo

Comece com um tour do produto ou agende uma consulta com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite. 

