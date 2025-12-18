IBM Master Data Management

Unifique seus dados entre silos em uma fonte única da verdade. Governe, enriqueça e operacionalize os dados mestre para potencializar as decisões, a IA e a conformidade em escala.

IBM Master Data Management

Forneça e gere insights com mais rapidez com dados mestres 

O IBM Master Data Management (MDM) é uma plataforma nativa da nuvem integrada com IA que unifica e governa dados em diferentes domínios. Elimina silos, cria uma fonte única da verdade e utiliza aprendizado de máquina para resolução de entidades e descoberta de relacionamento. Com implementação flexível (SaaS, no local, híbrida), interfaces de pouco código e APIs abertas, o IBM MDM fornece dados confiáveis para acelerar a transformação digital e possibilitar decisões seguras.
Benefícios
Combina e gerencia dados de vários domínios

Combina de forma inteligente registros associados para criar visualizações precisas e unificadas de clientes, organizações, locais e muito mais, apoiando nossos clientes à medida que eles aumentam sua base de dados.
Fornece dados confiáveis e precisos para IA e operações críticas

Trazendo o MDM operacional como serviço, na nuvem e no local, entregando dados moldados aos requisitos de negócios para casos de uso de IA eficazes e para alimentar as operações diárias.
Aumente a produtividade e acelere a tomada de decisão

Permita às equipes acesso rápido e seguro a dados mestres confiáveis e quase em tempo real. O IBM MDM capacita as organizações a carregar, publicar e configurar dados por meio de ferramentas no-code intuitivas, eliminando gargalos técnicos.

Desafios que resolvemos

Acabe com os silos de dados

Utiliza a correspondência com tecnologia de ML para unificar os dados entre silos, criando visões de 360° confiáveis das entidades.

 Desvende relacionamentos de dados complexos

Identifica e gerencia relacionamentos entre entidades para criar visualizações completas e conectadas.

 Reforce a gestão de dados e a administração de dados

Fornece ferramentas de administração integradas com trilhas de auditoria e orientação de ML para decisões de correspondência.

 Implemente com escalabilidade e desempenho

Arquitetura escalável baseada em SaaS, otimizada para velocidade e agilidade.

Criado para a era da IA

O IBM Master Data Management traz inteligência artificial diretamente para sua base de dados. Seu aprendizado de máquina integrado refina continuamente a precisão e permite que os usuários corporativos gerenciem, refinem e mantenham facilmente informações precisas, completas e confiáveis em toda a empresa. O MDM da IBM transforma dados estáticos em um ativo vivo e de aprendizado, que acelera a automação inteligente e a tomada de decisão confiante.
Visão aproximada de circuitos coloridos em uma placa-mãe

Correspondência orientada por ML

Localiza e mescla automaticamente registros relacionados em sistemas usando modelos treinados de aprendizado de máquina. Reduz as duplicatas, melhora a qualidade de dados e se adapta às mudanças nos padrões à medida que novos dados chegam.
Renderização 3D de um cérebro digital cercado por luz azul e pontos de conexão

Base confiável para IA

Fornece dados mestres consistentes e governados para potencializar a análise, a automação e a tomada de decisão baseada em dados em toda a empresa.

Dê o próximo passo

Aproveite uma avaliação sem custo e outros benefícios para ter uma experiência prática no desenvolvimento de uma visão unificada e confiável das principais entidades.

