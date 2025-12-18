O IBM Master Data Management (MDM) é uma plataforma nativa da nuvem integrada com IA que unifica e governa dados em diferentes domínios. Elimina silos, cria uma fonte única da verdade e utiliza aprendizado de máquina para resolução de entidades e descoberta de relacionamento. Com implementação flexível (SaaS, no local, híbrida), interfaces de pouco código e APIs abertas, o IBM MDM fornece dados confiáveis para acelerar a transformação digital e possibilitar decisões seguras.