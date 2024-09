A promessa do inventário não se resume mais a fornecer estimativas de entrega. Com os recursos inovadores de seu IBM, o software IBM Sterling Intelligent Promising está levando o conceito a um novo patamar, oferecendo uma plataforma abrangente que transforma a maneira como os varejistas gerenciam e processam pedidos. Desde promessas de entrega em tempo real até análises preditivas, nossa abordagem vai além de simplesmente fornecer uma data estimada de chegada aos compradores. Com essa tecnologia de ponta, os varejistas podem agora gerenciar melhor seu estoque, otimizando a disponibilidade dos produtos certos no momento e local adequados.