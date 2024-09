Seja com o Tanzu Kubernetes Grid, o Tanzu Application Servic ou uma combinação de ambos, para começar, tudo o que você precisa é de uma conta do Instana. Se você já tem uma conta, basta seguir as instruções de instalação do Tanzu abaixo. Caso contrário, você ainda pode ver como o bloco Instana Microservices Application Monitoring for Tanzu funciona em ação com uma conta de avaliação gratuita. Inscreva-se para uma avaliação gratuita da Instana hoje mesmo e siga as instruções de instalação abaixo. Instalação do mosaico de monitoramento de aplicativos de microsserviços Instana no OpsManager

Baixe o arquivo do produto em Tanzu Network (link fora do ibm.com) Navegue até o painel de instalação do OpsManager e clique em “Importar um produto” para carregar o arquivo do produto No botão “Importar um produto”, clique em “Número da próxima versão do Monitoramento de aplicativos de microsserviços Instana”. Isso adiciona o bloco à sua área de preparação Clique no recém-adicionado bloco “Monitoramento de aplicativos de microsserviços Instana” O Agente do Instana requer configuração mínima: Onde fica o backend do Instana? Qual é a chave do seu agente Salvar a configuração O bloco Instana agora será uma “alteração pendente” no OpsManager Clique em “Aplicar alterações” para implementar o agente do Instana em toda a sua base do Tanzu Atualize a base para receber o Agente do Instana