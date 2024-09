Com o Giant Swarm gerenciando a infraestrutura do K8s de forma proativa, as organizações ficam livres da necessidade de gerenciar vários clusters do Kubernetes. Isso elimina a preocupação com os desafios operacionais e de segurança típicos que as implantações do Kubernetes podem acarretar. Monitorar ambientes do Giant Swarm e os aplicativos executados nesses clusters e contêineres exige a possibilidade de saber como os diversos componentes de aplicativos são executados no Kubernetes.

O monitoramento de aplicativos gerenciados da Giant Swarm baseados em Kubernetes exige visibilidade de desempenho no nível de cluster, nó, namespace, implementação, Kubernetes Service e Pod. O Instana automatiza a descoberta e o monitoramento de aplicativos baseados em Kubernetes. Após a rápida instalação do agente Instana no cluster, o agente descobre automaticamente todos os componentes de software em execução no ambiente, implementa os sensores de monitoramento de aplicativos apropriados e começa a rastrear cada solicitação de aplicativo de ponta a ponta.