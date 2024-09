Como o Kubernetes de software livre (K8s), os serviços comerciais do Kubernetes como o CoreOS Tectonic são difíceis de monitorar, especialmente ao tentar entender como o desempenho do aplicativo está conectado ao sistema Kubernetes.O CoreOS Tectonic é um cluster Kubernetes hospedado, que é fornecido como Infraestrutura como Serviço (IaaS) pela CoreOS (que foi adquirida pela Red Hat no início de 2018).O monitoramento do CoreOS Tectonic da Instana, parte de nossas soluções mais amplas de monitoramento de APM e infraestrutura de aplicativos, fornece visibilidade abrangente do Tectonic, do Kubernetes Engine, contêineres, das plataformas de infraestrutura de aplicativos em execução nos contêineres e os aplicativos que são executados em todo o sistema.

O monitoramento automatizado do Kubernetes da Instana ajuda as equipes de Operações, DevOps e Engenharia a otimizar o desempenho dos aplicativos e automatizar melhor os fluxos de trabalho de gerenciamento de desempenho, indo além de métricas simples para fornecer recursos avançados de monitoramento:

Descobrimento de nós do Kubernetes e serviços implementados

Instrumentação automática de código de serviços implementados (quando aplicável)

Visualização de mapas de dependência de serviço

Rastreamento de 100% das solicitações em todos os sistemas e serviços

Monitoramento do funcionamento de aplicativos e serviços

O monitoramento abrangente da infraestrutura do CoreOS Tectonic requer visibilidade de desempenho para os hosts virtuais, execução de pods, contêineres e orquestração, bem como quaisquer aplicativos e serviços implementados no cluster.

O Instana é a maneira mais rápida e fácil de monitorar o CoreOS Tectonic em toda a stack para fornecer insights abrangentes sobre os aplicativos. O agente do Instana descobre automaticamente todas as instâncias do Kubernetes, tecnologias de serviço implementadas, implementa os sensores de monitoramento necessários e começa a rastrear aplicativos e solicitações. Além disso, o Instana determina automaticamente o funcionamento do cluster do Tectonic.