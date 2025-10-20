Observabilidade de IA generativa

Solucione problemas e governe aplicações agênticas e baseadas em LLM.
Um dashboard detalhado mostrando as métricas de observabilidade da IA generativa da IBM.

Demonstração de observabilidade de IA generativa

Explore como o Instana rastreia e otimiza componentes de IA generativa e agênticos.

Visualize e gerencie suas aplicações de IA com contexto full-stack.

 

A observabilidade da IA generativa do IBM® Instana integra o monitoramento de IA aos mesmos fluxos de trabalho poderosos que as equipes já usam para suas aplicações full-stack. Ela descobre e associa automaticamente agentes, cadeias e tarefas e depois conecta seus dados ao restante da sua infraestrutura. Com visibilidade nativa de prompts, saídas, tokens, latência, custos e erros, as equipes podem rastrear problemas rapidamente, otimizar o desempenho e operar aplicativos orientados por IA com confiança.

Baseado nos padrões OpenLLMetry, o Instana suporta os principais provedores e frameworks, incluindo IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph e CrewAI, bem como tempos de execução como vLLM e GPUs. Essa abordagem de ecossistema aberto mantém sua observabilidade de IA portátil, ciente dos custos e pronta para a governança, oferecendo clareza de ponta a ponta, do modelo à infraestrutura, sem trocar de ferramentas.

 
Benefícios
Análise de causa raiz mais rápida em aplicativos de IA

Acelere a análise de causa raiz com rastreamentos (traces) unificados entre agentes, ferramentas, modelos e serviços, sem troca de contexto.
Controle e otimize os tokens e os custos de IA

Controle despesas e surpresas com visibilidade de custos de tokens e modelados por solicitação, usuário, modelo ou tenant.
Fortaleça os sinais de confiabilidade, governança e conformidade

Melhore a confiabilidade e a governança com sinais prontos para políticas, incluindo latência, erros, prompts e saídas.

Recursos

Mapeamento de frameworks de IA Rastreamento de ponta a ponta de IA generativa Análise de tokens e custos Sinais de qualidade, segurança e política Ecossistema e tempo de execução abertos
