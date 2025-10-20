A observabilidade da IA generativa do IBM® Instana integra o monitoramento de IA aos mesmos fluxos de trabalho poderosos que as equipes já usam para suas aplicações full-stack. Ela descobre e associa automaticamente agentes, cadeias e tarefas e depois conecta seus dados ao restante da sua infraestrutura. Com visibilidade nativa de prompts, saídas, tokens, latência, custos e erros, as equipes podem rastrear problemas rapidamente, otimizar o desempenho e operar aplicativos orientados por IA com confiança.

Baseado nos padrões OpenLLMetry, o Instana suporta os principais provedores e frameworks, incluindo IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph e CrewAI, bem como tempos de execução como vLLM e GPUs. Essa abordagem de ecossistema aberto mantém sua observabilidade de IA portátil, ciente dos custos e pronta para a governança, oferecendo clareza de ponta a ponta, do modelo à infraestrutura, sem trocar de ferramentas.