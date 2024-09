"Após o agente Instana ser instalado nos clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) do Dealerware, ele descobre automaticamente todos os contêineres executados nos pods, serviços e endpoints e as dependências entre eles. O agente captura e indexa automaticamente as mensagens de erro em cada endpoint e as acumula até o nível de serviço e aplicativo."

"É ótimo ter algo para poder rastrear a raiz do problema na visão da infraestrutura. Ele forneceu insights sobre problemas que eu não conhecia. ”

Kenneth skertchly

Engenheiro sênior de DevOps, Dealerware