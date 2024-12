Com a mudança para as arquiteturas nativas da nuvem, compreender as complexas interdependências dentro da sua stack de aplicações se tornou fundamental. Ferramentas tradicionais não conseguem monitorar as métricas de desempenho e otimizar os recursos em ecossistemas dinâmicos nativos da nuvem, levando a desafios de escalabilidade.

A plataforma IBM® Instana Observability permite a detecção em tempo real de dados efêmeros e o mapeamento de todos os componentes, ajudando você a gerenciar mudanças rápidas dentro do seu ambiente de aplicações nativas em nuvem. A automação do Instana promove a descoberta e o monitoramento contínuos sem a necessidade de configuração manual, permitindo que suas equipes de DevOps otimizem e escalem o desempenho sem dificuldades.