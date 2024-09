O teste exige continuamente a disponibilidade dos dados de teste certos, entregues no momento certo, o que corresponde exatamente às necessidades dos casos de teste. O IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Orchestrator usa atributos de determinação fáceis de definir, determinação de valores e regras de filtro para calcular uma matriz abrangente de cobertura de dados de teste com a seção transversal exata de valores de dados necessários para testes. Ele extrai automaticamente dados correspondentes de cópias de ouro anonimizadas ou gera dados sinteticamente se não existirem e interage facilmente com outras soluções em seu kit de ferramentas DevOps para gerar testes automatizados e atualizar dados de teste sob demanda.