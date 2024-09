O IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition é uma plataforma de dados ponta a ponta, líder do setor, que oferece um conjunto completo de recursos. Esses recursos incluem a descoberta automatizada de dados, a governança orientada por políticas, a preparação de dados por autoatendimento, a avaliação da qualidade dos dados e a limpeza dos dados em trânsito e em repouso, além da transformação e movimentação avançadas de dados dinâmicos ou em lote. Ele ajuda você a fornecer dados confiáveis e prontos para os negócios para suas principais iniciativas de negócios, como big data, data lakes, modernização de data warehouse e gerenciamento de dados mestres - seja no local, na nuvem privada, na nuvem pública ou em sistemas hiperconvergentes, como o IBM Cloud Pak® for Data.