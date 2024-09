O IBM IMS Program Restart Facility for z/OS® automatiza o processamento de Checkpoint, Backout e Restart de BMPs (Batch Messaging Programs) e programas DLI/DBB em lote do IMS™. Ele gerencia o processo de seleção de ID de ponto de verificação identificando o conjunto de dados de log correto a ser usado e criando programaticamente o trabalho de reinicialização. Ele monitora o número de pontos de verificação criados pela aplicação em lote para determinar se foram criados poucos ou muitos durante um período de tempo especificado. Ao reiniciar de forma automática e correta os trabalhos do IMS Batch interrompidos, você pode evitar erros manuais e aumentar a disponibilidade do IMS.