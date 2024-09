Um conjunto de funções de aplicação frequentemente necessárias ajuda os usuários de terminais de exibição. Elas incluem panorâmica e zoom; tamanho, posição e orientação para impressão e plotagem; e rolagem, dimensionamento e posicionamento das janelas do operador. Melhore os programas de aplicações GDDM, incluindo programas escritos pelo usuário, sem a necessidade de programação adicional. Pressione uma tecla PA ou PF, e o GDDM sobrepõe um menu na parte inferior da tela que lista todas as funções de controle do usuário para uso com o aplicativo atual.