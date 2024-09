Para maximizar o ROI do IBM z/Architecture e melhorar o desempenho dos aplicações essenciais à sua empresa, mantenha-se atualizado com o compilador IBM Enterprise COBOL for z/OS e o IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (vendidos separadamente) e otimize seletivamente partes dos aplicativos que consomem muita CPU.

O IBM Enterprise COBOL for z/OS opera com tecnologias de infraestrutura com compatibilidade nativa com JSON, XML e Java e AMODE 64 (61 bits), incluindo interoperabilidade com o AMODE 31 (31 bits).