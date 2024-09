O Enterprise PL/I for z/OS® Compiler and Runtime Migration Guide (Guia de migração do compilador e do tempo de execução Enterprise PL/I para z/OS®) fornece informações úteis que podem ser necessárias para mover as aplicações OS PL/I V2 e PL/I for MVS™ existentes para o novo ambiente de tempo de execução. A migração para o novo compilador permite que aplicações existentes aproveitem as muitas funções novas disponíveis no Enterprise PL/I para z/OS e desfrutem dos muitos benefícios de desempenho fornecidos pelo novo compilador.