Detecção de ameaças mais rápida, desempenho aprimorado e eficiência energética.
O IBM Storage FlashSystem 5600 é uma solução NVMe all-flash de nível básico que oferece funcionalidades excepcionais de cibersegurança, densidade impressionante e desempenho excepcional. Projetado para clientes com pequenas cargas de trabalho mistas que exigem uma combinação de desempenho, escalabilidade e funcionalidades de segurança.
12 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidade em um gabinete de armazenamento de 1U com componentes de caixa totalmente redundantes que evitam ponto único de falha.
A solução inteligente e auto-otimizadora é facilmente gerenciada, permitindo que as organizações superem os desafios de armazenamento de acordo com seu crescimento.
Camadas de alta densidade de armazenamento flash em um pacote acessível incluem compressão e análise preditiva de dados impulsionada por IA.
O FlashCore Module 4 (FCM4) monitora continuamente os dados de cada E/S usando modelos de ML para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.1
|Especificações:
|Capacidade máxima efetiva dentro de um único gabinete:
- 2,4 PBe (gabinete 1U)
|Largura de banda máxima:
- 30 GB/s
|Conectividade (padrão):
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
|Máximo de portas de E/S:
- 16
Capacidade máxima efetiva no FlashSystem grid:
- 77 PBe
|Memória:
- 256 GB
- 512 GB
|Conectividade (opcional):
- 64 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 32 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
|Máximo de IOPs (hit de leitura
de 4K) - 2,6 M
Contate um consultor para obter ajuda na configuração de um IBM Storage FlashSystem para as necessidades de sua empresa.
1 Experimentos internos da IBM Research demonstraram a detecção de ransomware em menos de um minuto após o início do processo de criptografia. O experimento foi realizado em um FlashSystem 5200 com 6 FCMs e firmware 4.1. O 5200 utilizava software em nível GA 8.6.3. O host conectado ao 5200 executava Linux com sistema de arquivos XFS. Nesse caso específico, foi utilizado o simulador de ransomware da IBM chamado WannaLaugh. O sistema subjacente deve ser compatível com FCM 4.1 e com software carregada, a fim de reproduzir os resultados obtidos.
2 Assumindo redução de dados de 5:1