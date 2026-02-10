Seja o primeiro a saber

IBM Storage FlashSystem 5600

Detecção de ameaças mais rápida, desempenho aprimorado e eficiência energética.

Conheça as configurações e os preços Experiência interativa virtual
Módulo de servidor do IBM Storage FlashSystem 5600
Evento virtual ao vivo: O futuro do armazenamento chega em fevereiro de 2026
A próxima evolução do armazenamento da IBM está chegando e está redefinindo o que o armazenamento pode fazer por sua empresa: uma base mais inteligente e orientada por IA para o seu futuro. Participe conosco na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 - 11h (horário de Brasília)
Resiliência reinventada: construa uma estratégia de resiliência cibernética pronta para o futuro e orientada por IA
Os ataques cibernéticos estão se acelerando. As regulamentações estão ficando mais rígidas. Sua estratégia está pronta? Assista à reprise.

Armazenamento de nível corporativo que cresce com você

O IBM Storage FlashSystem 5600 é uma solução NVMe all-flash de nível básico que oferece funcionalidades excepcionais de cibersegurança, densidade impressionante e desempenho excepcional. Projetado para clientes com pequenas cargas de trabalho mistas que exigem uma combinação de desempenho, escalabilidade e funcionalidades de segurança.

 Custos de armazenamento 40% a 90% menores com o IBM FlashSystem. Leia o relatório de ESG
Redundância de alto desempenho

12 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidade em um gabinete de armazenamento de 1U com componentes de caixa totalmente redundantes que evitam ponto único de falha.
Escalável para ambientes de qualquer tamanho

A solução inteligente e auto-otimizadora é facilmente gerenciada, permitindo que as organizações superem os desafios de armazenamento de acordo com seu crescimento.
Solução econômica e de alto valor

Camadas de alta densidade de armazenamento flash em um pacote acessível incluem compressão e análise preditiva de dados impulsionada por IA.
Resiliência cibernética até o núcleo

O FlashCore Module 4 (FCM4) monitora continuamente os dados de cada E/S usando modelos de ML para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.1
avaliações

Especificações

Especificações:
Capacidade máxima efetiva dentro de um único gabinete:
- 2,4 PBe (gabinete 1U)		Largura de banda máxima:
- 30 GB/s
 		Conectividade (padrão):
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP		Máximo de portas de E/S: 
- 16 

Capacidade máxima efetiva no FlashSystem grid:
- 77 PBe		Memória:
- 256 GB
- 512 GB		Conectividade (opcional):
- 64 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 32 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP		Máximo de IOPs (hit de leitura
de 4K) - 2,6 M 

 Saiba mais sobre as opções do FlashSystem.

Explore detalhes técnicos, funcionalidades e casos de uso dos principais produtos de armazenamento flash.

Compare os sistemas

Casos de uso

Sustentabilidade do armazenamento
Invista em armazenamento de dados denso e eficiente em termos de energia que faça a diferença.
Data center sem supervisão
Veja todos os seus dados em um só lugar e utilize camadas de dados orientadas por IA.
Mais resiliência cibernética
Recupere dados com rapidez e sem interrupções em caso de ataques cibernéticos.
Análise de dados de armazenamento
Análise de armazenamento mais rápida e tempo de insight reduzido usando ferramentas desenvolvidas com análise de armazenamento flash.

Veja o quanto você pode economizar com o IBM FlashSystem

Insira os detalhes do seu ambiente de armazenamento para estimar seu TCO e a economia aproximada que o FlashSystem pode oferecer.

Calcule suas economias

Recursos

Fique à frente das ameaças cibernéticas!
Descubra o novo pacote de resiliência operacional com IBM FlashSystem, Storage Insights Pro e cache adicional — tudo por um preço imbatível. Saiba mais agora!
Domine a proteção de dados em Block Storage e implemente automação de dados com IBM FlashSystem
Domine a proteção de dados em Block Storage e implemente automação de dados com IBM FlashSystem
Reforce sua segurança de dados agora com o IBM Power Cyber Vault
Descubra a solução definitiva contra as ameaças de hoje! Assista a uma demonstração de armazenamento com resiliência cibernética que pode transformar a postura de segurança da sua organização.
GBSBank - Criando serviços bancários focados no cliente
Leia como o GBSBank inspira confiança com a ajuda do IBM Storage de alto desempenho e ultra-resiliente.
Próximas etapas

Contate um consultor para obter ajuda na configuração de um IBM Storage FlashSystem para as necessidades de sua empresa.

 Explore as configurações e os preços
Outras maneiras de explorar o FlashSystem 5600 Leia a ficha técnica do portfólio IBM FlashSystem Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 e 5200 Explore o produto FlashSystem 5200 Explore os parceiros de negócios da IBM baseados na América do Norte Documentação Suporte Redbook: Melhores práticas do FlashSystem
Notas de rodapé

Experimentos internos da IBM Research demonstraram a detecção de ransomware em menos de um minuto após o início do processo de criptografia. O experimento foi realizado em um FlashSystem 5200 com 6 FCMs e firmware 4.1. O 5200 utilizava software em nível GA 8.6.3. O host conectado ao 5200 executava Linux com sistema de arquivos XFS. Nesse caso específico, foi utilizado o simulador de ransomware da IBM chamado WannaLaugh. O sistema subjacente deve ser compatível com FCM 4.1 e com software carregada, a fim de reproduzir os resultados obtidos.

2 Assumindo redução de dados de 5:1