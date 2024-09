Para habilitar sua estratégia focada no cliente, o GBSBank implementou o armazenamento IBM FlashSystem 5200, conforme recomendado pelo IBM Business Partner 4Prime.

“Nossa decisão acabou se resumindo à confiança”, explica Węgrzynowski. "Estamos trabalhando com a IBM e o 4Prime há mais de uma década. A equipe da 4Prime desempenhou um papel importante na criação de nossa infraestrutura de TI e forneceu consistentemente um nível muito alto de serviço e suporte. Também temos experiência em primeira mão da confiabilidade do hardware IBM e nos sentimos confiantes ao escolher a IBM mais uma vez."

O GBSBank introduziu dois sistemas de armazenamento IBM FlashSystem 5200 para consolidar seus bancos de dados Oracle e sistemas virtualizados, executados em servidores IBM Power Systems com o sistema operacional IBM AIX e virtualização VMware. Ele utilizou a funcionalidade de alta disponibilidade IBM HyperSwap para estabelecer um cluster de armazenamento em dois locais, permitindo replicação de armazenamento active-active. A 4Prime também criou scripts personalizados que capturam automaticamente instantâneos do principal banco de dados de produção do banco a cada 30 minutos, permitindo uma recuperação rápida e abrangente em caso de erro, perda de dados ou downtime.

Graças a um planejamento cuidadoso e ao apoio próximo da 4Prime, o GBSBank conseguiu concluir toda a implementação em quatro meses, garantindo acesso contínuo aos dados para as equipes internas e sem interrupções para os clientes finais.

Węgrzynowski diz: “Foi uma cooperação fantástica com a 4Prime. Dedicamos muito esforço em mapear cuidadosamente as diversas fases da implementação e testar tudo de forma minuciosa; nossa equipe também trabalhou em muitos finais de semana para assegurar que o funcionamento normal do banco não sofresse interrupções. Nossos esforços valeram a pena: não houve interrupção no acesso aos dados e nenhum sistema teve que ser desligado durante a migração. Tudo foi exatamente de acordo com o plano."