IBM Automation Decision Services

Automação de decisão inteligente e de pouco código
Teste sem custo Explore a demostração interativa
Ilustração isométrica da tela de um produto de processamento de documentos

Coloque a IA para trabalhar com decisões inteligentes e de pouco código

O IBM Automation Decision Services (ADS) é um software de automação de negócios para modelagem e gerenciamento de decisões de negócios em uma IU fácil de usar e de pouco código. Ele está disponível como uma solução independente ou no IBM Cloud Pak for Business Automation, em que já vem integrado com outras tecnologias de automação.
IU de pouco código

Modele decisões de negócios em uma IU fácil de usar e de pouco código.
Integração de aprendizado de máquina

Tome decisões preditivas com integração de aprendizado de máquina pronta para uso.
Colaboração

Colabore em regras com especialistas em toda a sua organização.
Simulação de cenários

Simule múltiplas versões da mesma decisão usando análise de big data.

Veja como é usado

Vista do produto de aprovação de empréstimo dos serviços de automação de decisão
Aprovações de crédito e empréstimo

Aprove empréstimos rapidamente com um alto grau de confiança de que o solicitante não ficará inadimplente, e gerencie os requisitos regulamentares, ajudando a garantir equidade, consistência e auditabilidade.
Vista do produto da promoção com serviços de automação de decisão
Promoções personalizadas

Ofereça promoções prováveis de serem aceitas com base em tudo o que você sabe sobre um determinado cliente e no histórico de sua organização.
Vista do produto de detecção de fraude com os serviços de automação de decisão
Detecção de fraudes

Aplique o aprendizado de máquina a dados transacionais para descobrir padrões de fraude e sinalizar transações suspeitas antes que afetem a lucratividade.
Vista do produto de processamento de sinistros com os serviços de automação de decisão
Processamento de solicitações

Melhore a experiência do cliente processando reclamações rapidamente, gerenciando riscos, mantendo baixos os custos operacionais e gerenciando a conformidade com as regulamentações governamentais.
Vista do produto de aprovação de empréstimo dos serviços de automação de decisão
Aprovações de crédito e empréstimo

Aprove empréstimos rapidamente com um alto grau de confiança de que o solicitante não ficará inadimplente, e gerencie os requisitos regulamentares, ajudando a garantir equidade, consistência e auditabilidade.
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Promoções personalizadas

Ofereça promoções prováveis de serem aceitas com base em tudo o que você sabe sobre um determinado cliente e no histórico de sua organização.
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Detecção de fraudes

Aplique o aprendizado de máquina a dados transacionais para descobrir padrões de fraude e sinalizar transações suspeitas antes que afetem a lucratividade.
Vista do produto de processamento de sinistros com os serviços de automação de decisão
Processamento de solicitações

Melhore a experiência do cliente processando reclamações rapidamente, gerenciando riscos, mantendo baixos os custos operacionais e gerenciando a conformidade com as regulamentações governamentais.
Tenha impacto direto em seus negócios
Melhore a eficácia

Use insights para otimizar a força dos dados, permitindo decisões melhor embasadas em suas operações de negócios. Detecte e atue em problemas antes que eles afetem as operações.

 
Maior eficiência

Execute operações de negócios em escala, de maneira consistente e eficiente. Automatize aprovações, processe reclamações, integre funcionários e clientes e ajude a reduzir custos de não conformidade e evitar perdas de crédito.
Gerencie a conformidade

Forneça comprovação documentada do processo de decisão para respaldar a auditoria de conformidade. Mude as políticas à medida que as regulamentações evoluem. Promova a consistência entre regiões geográficas, canais e regulamentações.
Dê o próximo passo

Veja como a automação de negócios rica em recursos acelera seu trabalho.

  1. Ver em ação (3:48)
  2. Explore a demostração interativa