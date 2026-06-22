O IBM Automation Decision Services (ADS) é um software de automação de negócios para modelagem e gerenciamento de decisões de negócios em uma IU fácil de usar e de pouco código. Ele está disponível como uma solução independente ou no IBM Cloud Pak for Business Automation, em que já vem integrado com outras tecnologias de automação.
Modele decisões de negócios em uma IU fácil de usar e de pouco código.
Tome decisões preditivas com integração de aprendizado de máquina pronta para uso.
Colabore em regras com especialistas em toda a sua organização.
Simule múltiplas versões da mesma decisão usando análise de big data.
Use insights para otimizar a força dos dados, permitindo decisões melhor embasadas em suas operações de negócios. Detecte e atue em problemas antes que eles afetem as operações.
Execute operações de negócios em escala, de maneira consistente e eficiente. Automatize aprovações, processe reclamações, integre funcionários e clientes e ajude a reduzir custos de não conformidade e evitar perdas de crédito.
Forneça comprovação documentada do processo de decisão para respaldar a auditoria de conformidade. Mude as políticas à medida que as regulamentações evoluem. Promova a consistência entre regiões geográficas, canais e regulamentações.