IBM Decision Intelligence

Decisões impulsionadas por IA confiáveis, explicáveis e preparadas para o futuro

A IBM foi reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 em plataformas de inteligência de decisão

Acesse o relatório para saber mais.

Decisões mais inteligentes e seguras, da política ao impacto em horas

 

Transforme políticas de negócios em decisões elaboradas por especialistas em IA em poucas horas, com base em um projeto otimizado para oferecer velocidade operacional, transparência e confiança regulatória em escala.

 Transforme políticas complexas Veja o que há no futuro: Explore os destaques do nosso roteiro de produtos
Decisões em linguagem simples

Transforme políticas em modelos de decisão com um assistente impulsionado por IA.
IA híbrida incorporada

Combine regras, aprendizado de máquina e IA generativa para ter resultados mais inteligentes.
Confiança que você pode explicar

Toda decisão é transparente, auditável e está em conformidade.
Escala sem limites

Nativo de SaaS, elástico e pronto para crescer com sua empresa.

Da política de negócios à decisão governada em horas. Com o IBM Decision Intelligence, políticas escritas em linguagem natural se transformam em fluxos de decisão governados e auditáveis, prontos para serem implementados com confiança.

Resultado: ações mais rápidas, menos erros e um caminho mensurável para o retorno sobre o investimento (ROI).

Traduza políticas em decisões sem a necessidade de código

Use o Decision Assistant, desenvolvido com o IBM® watsonx para converter políticas de negócio em regras rastreáveis. Criado para usuários corporativos, utilizado por líderes de conformidade e acelerado por TI.

Captura de tela do dashboard do IBM Decision Intelligence mostrando a guia "Decision Model" ativa com regras de qualificação para seguros de vida, incluindo "AgeRangeCheck", "CoverageLimitCheck" e "HealthStatusCheck", apresentadas em um painel rolante

IA, regras e dados integrados por projeto

Elimine a complexidade da união de ferramentas separadas. Crie, governe e implemente decisões em um ambiente unificado, acelerando a transformação e reduzindo o risco operacional

.
Captura de tela do fluxo de trabalho do ambiente IBM Decision Intelligence Unified mostrando a guia "Modelagem (15)" ativa e demonstrando o resultado de um prompt de modelo de decisão sobre o fluxograma de decisão de aprovação de empréstimos com critérios detalhados, como "Pontuação de risco" e "Seguros"

Decisões que você pode explicar

O IBM Decision Intelligence oferece rastreabilidade completa do ciclo de vida. Essa funcionalidade atua desde a criação de políticas até o resultado de negócios, o que pode garantir que as decisões sejam discerníveis, auditáveis e construídas para gerar confiança.

Captura de tela do dashboard do IBM Decision Intelligence exibindo a guia "Modelagem (15)" ativa, exibindo uma tabela de classificação com colunas de intervalo para reembolso e pontuação corporativa com valores correspondentes em cada linha, apresentando um editor de lógica à direita

Setores

Cada clique, carrinho, promoção e data de promessa é uma decisão. Quando essas decisões se encontram em ferramentas dispersas e equipes desconectadas, os varejistas perdem a margem e perdem momentos importantes. O IBM Decision Intelligence oferece uma base governada e orientada por IA para preços, promoções, sortimento e atendimento omnichannel para seus sistemas migrarem com a mesma precisão e velocidade que seus clientes. Transforme as decisões em crescimento, não em palpites.

Captura de tela do dashboard do IBM Decision Intelligence exibindo o modelo de decisão da "Calculadora de descontos" com a funcionalidade "Etapa 2 de 4 concluída!" ativa, apresentando um fluxograma com nós e setas rotulados e módulos interconectados, como cálculo de descontos, avaliação de categorias de clientes e avaliação do valor do pedido

Risco de crédito, sinais de fraude, encaminhamento de pagamentos e estratégia de cobrança mudam a cada segundo, mas a maioria das FIs ainda faz essas chamadas com regras frágeis e dados parciais. O IBM Decision Intelligence adiciona uma camada de decisão em tempo real e entre plataformas que aprimora as aprovações, reduz as perdas e aumenta a confiança do cliente. Modernize as decisões que moldam seu balanço patrimonial com transparência e controle integrados.

Captura de tela do dashboard do IBM Decision Intelligence mostrando a interface do “Car Loan Approval Service”, com a guia “Policy Document” ativa e destacando “Etapa 1 de 4 concluída!”, exibindo critérios de qualificação como requisitos de idade, verificação de renda, limite de pontuação de crédito e termos de valor do empréstimo apresentados em um painel de texto estruturado sobre a política

Leitos, caminhos, autorizações, funcionários, pagamentos: o setor de saúde é impulsionado por decisões que raramente compartilham o contexto. O IBM Decision Intelligence conecta a lógica clínica, operacional e financeira em uma camada clara e suportada por IA que fortalece o fluxo de pacientes, a qualidade do atendimento e a integridade da receita. Aprovações mais rápidas, caminhos mais claros, menos atrasos: tudo governado, explicável e baseado em resultados.

Captura de tela do dashboard IBM Decision Intelligence mostrando o fluxo de trabalho do “MRI Request Decision Service” com a guia "Modelo de decisão" ativa e "Etapa 2 de 4 concluída!" destacado, exibindo um diagrama de fluxo em que três ramificações se estendem de "MRIRequest" a "CoverageCheck", "ClinicalEvaluation" e "PreAuthEvaluation", convergindo para "MRIRequestOutcome"

O inventário migra, os pedidos mudam, as faixas quebram, as previsões oscilam. O que retarda as cadeias de suprimentos não é uma grande interrupção, são milhares de decisões descoordenadas tomadas sem uma fonte comum de verdade. O IBM Decision Intelligence combina demanda, custo, capacidade, serviço e risco em recomendações rápidas e explicáveis que ajudam as equipes a agir antes que o impacto ocorra. Crie uma cadeia de suprimentos que pense no futuro e não reaja tarde.

Captura de tela do dashboard do IBM Decision Intelligence mostrando o fluxo de trabalho “Validação de conformidade do fornecedor” com a guia “Modelo de decisão” ativa e “Etapa 4 de 4 concluída!” destacado, exibindo várias setas interconectadas que vão de "Fornecedor" até "ComplianceResult"

Sinais de rotatividade, cargas de rede, design de planos, detecção de fraude: as empresas de telecomunicações operam em constante movimento, mas a lógica de decisão muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo. O IBM Decision Intelligence unifica a inteligência de assinantes, dispositivos, utilização e rede em um cérebro de decisão governado que impulsiona a retenção, a personalização, a garantia de serviço e a proteção da receita. Alinhe as estratégias comerciais e de rede com decisões que você possa explicar, medir e escalar.

Captura de tela do dashboard IBM Decision Intelligence apresentando o fluxo de trabalho do "Serviço de decisão de retenção" com a guia "Modelo de decisão" ativa e a mensagem "Etapa 2 de 4 concluída!" destacada, exibindo um diagrama de fluxo onde três ramificações se estendem de "Perfil do cliente" até "Avaliação de risco de cancelamento", "Categoria de valor vitalício do cliente" e "Avaliação do status de pagamento", convergindo para "Estratégia de retenção" e seguindo para a etapa final "Ação de retenção".

Preços e pacotes — várias opções de pagamento disponíveis

IBM Decision Intelligence – Plano Essentials

 

Preço por mês

 

USD 1.500/mês*

Execuções de decisões

Até 100 mil decisões por mês

Uso adicional

US$ 10 por mais de 1.000 decisões

Autores

Até 10 usuários ativos

Ambientes

Um ambiente pré-configurado incluído

O Plano Essentials inclui
  • Assistente de decisão impulsionado por IA 
    • Gere modelos de decisão diretamente do texto da política com IA generativa
  • Modelagem de decisão de pouco código 
    • Crie, edite e implemente fluxos de decisão governados por meio de uma interface da web intuitiva, sem necessidade de IDE
  • Mecanismo híbrido de IA 
    • Combine business rules, modelos preditivos de ML e insights de IA generativa em um único fluxo de decisão
  • Explicabilidade e governança
    • Todos os resultados são transparentes, auditáveis e estão em conformidade com os padrões da empresa
  • Integração de ML sem dificuldades
    • Traga seus próprios modelos do watsonx.ai ou de outras plataformas para tomada de decisões preditivas.
  • Validação e testes integrados 
    • Teste e refine a lógica de decisão antes da implementação
  • Arquitetura SaaS segura
    • Escalabilidade de nível empresarial, controle de acesso baseado em funções e isolamento de dados por design

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 

Recursos

Novidades

Explore novas funcionalidades e melhorias

 Comunidade

Explore a comunidade de usuários do IBM Decision Intelligence

 Documentação

Explore a documentação oficial do IBM Decision Intelligence

 Webinar

Novidades e a seguir no IBM Decision Intelligence: Funcionalidades aprimoradas. Maior impacto.
Dê o próximo passo

Inicie uma avaliação de 30 dias para ter acesso total a todas as funcionalidades do IBM Decision Intelligence.

 Agende uma demonstração em tempo real
Notas de rodapé

*Para obter detalhes completos sobre métodos de pagamento e possibilidade de compra por país, acesse esta página.