Decisões impulsionadas por IA confiáveis, explicáveis e preparadas para o futuro
Transforme políticas de negócios em decisões elaboradas por especialistas em IA em poucas horas, com base em um projeto otimizado para oferecer velocidade operacional, transparência e confiança regulatória em escala.
Transforme políticas em modelos de decisão com um assistente impulsionado por IA.
Combine regras, aprendizado de máquina e IA generativa para ter resultados mais inteligentes.
Toda decisão é transparente, auditável e está em conformidade.
Nativo de SaaS, elástico e pronto para crescer com sua empresa.
Da política de negócios à decisão governada em horas. Com o IBM Decision Intelligence, políticas escritas em linguagem natural se transformam em fluxos de decisão governados e auditáveis, prontos para serem implementados com confiança.
Resultado: ações mais rápidas, menos erros e um caminho mensurável para o retorno sobre o investimento (ROI).
Use o Decision Assistant, desenvolvido com o IBM® watsonx para converter políticas de negócio em regras rastreáveis. Criado para usuários corporativos, utilizado por líderes de conformidade e acelerado por TI.
Elimine a complexidade da união de ferramentas separadas. Crie, governe e implemente decisões em um ambiente unificado, acelerando a transformação e reduzindo o risco operacional.
O IBM Decision Intelligence oferece rastreabilidade completa do ciclo de vida. Essa funcionalidade atua desde a criação de políticas até o resultado de negócios, o que pode garantir que as decisões sejam discerníveis, auditáveis e construídas para gerar confiança.
Cada clique, carrinho, promoção e data de promessa é uma decisão. Quando essas decisões se encontram em ferramentas dispersas e equipes desconectadas, os varejistas perdem a margem e perdem momentos importantes. O IBM Decision Intelligence oferece uma base governada e orientada por IA para preços, promoções, sortimento e atendimento omnichannel para seus sistemas migrarem com a mesma precisão e velocidade que seus clientes. Transforme as decisões em crescimento, não em palpites.
Risco de crédito, sinais de fraude, encaminhamento de pagamentos e estratégia de cobrança mudam a cada segundo, mas a maioria das FIs ainda faz essas chamadas com regras frágeis e dados parciais. O IBM Decision Intelligence adiciona uma camada de decisão em tempo real e entre plataformas que aprimora as aprovações, reduz as perdas e aumenta a confiança do cliente. Modernize as decisões que moldam seu balanço patrimonial com transparência e controle integrados.
Leitos, caminhos, autorizações, funcionários, pagamentos: o setor de saúde é impulsionado por decisões que raramente compartilham o contexto. O IBM Decision Intelligence conecta a lógica clínica, operacional e financeira em uma camada clara e suportada por IA que fortalece o fluxo de pacientes, a qualidade do atendimento e a integridade da receita. Aprovações mais rápidas, caminhos mais claros, menos atrasos: tudo governado, explicável e baseado em resultados.
O inventário migra, os pedidos mudam, as faixas quebram, as previsões oscilam. O que retarda as cadeias de suprimentos não é uma grande interrupção, são milhares de decisões descoordenadas tomadas sem uma fonte comum de verdade. O IBM Decision Intelligence combina demanda, custo, capacidade, serviço e risco em recomendações rápidas e explicáveis que ajudam as equipes a agir antes que o impacto ocorra. Crie uma cadeia de suprimentos que pense no futuro e não reaja tarde.
Sinais de rotatividade, cargas de rede, design de planos, detecção de fraude: as empresas de telecomunicações operam em constante movimento, mas a lógica de decisão muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo. O IBM Decision Intelligence unifica a inteligência de assinantes, dispositivos, utilização e rede em um cérebro de decisão governado que impulsiona a retenção, a personalização, a garantia de serviço e a proteção da receita. Alinhe as estratégias comerciais e de rede com decisões que você possa explicar, medir e escalar.
Preço por mês
USD 1.500/mês*
Execuções de decisões
Até 100 mil decisões por mês
Uso adicional
US$ 10 por mais de 1.000 decisões
Autores
Até 10 usuários ativos
Ambientes
Um ambiente pré-configurado incluído
O Plano Essentials inclui
Novidades e a seguir no IBM Decision Intelligence: Funcionalidades aprimoradas. Maior impacto.
Inicie uma avaliação de 30 dias para ter acesso total a todas as funcionalidades do IBM Decision Intelligence.
*Para obter detalhes completos sobre métodos de pagamento e possibilidade de compra por país, acesse esta página.