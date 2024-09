O IBM Db2 Big SQL é um mecanismo híbrido de SQL-on-Hadoop, compatível com ANSI, de classificação corporativa, que oferece processamento paralelo massivo (MPP) e consulta avançada de dados. O Db2 Big SQL oferece uma única conexão de banco de dados ou consulta para fontes diferentes, como Hadoop HDFS e WebHDFS, RDMS, bancos de dados NoSQL e armazenamentos de objetos. Aproveite a baixa latência, o alto desempenho, a segurança de dados, a compatibilidade de SQL e os recursos de federação para fazer consultas ad hoc e complexas.



Agora, o Db2 Big SQL está disponível em duas variações. Ele pode ser integrado ao Cloudera Data Platform ou acessado como serviço nativo da nuvem na plataforma IBM Cloud Pak for Data .



Saiba mais sobre o tempo de carregamento 1,5x melhor e outros aprimoramentos no Db2 11.5.8 que prioriza a nuvem