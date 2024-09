Uma plataforma abrangente, híbrida e no local para funções analíticas integradas da borda à IA.

O Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud ajuda você a obter um tempo de retorno mais rápido com serviços de dados em contêineres e a acelerar o tempo de insight para análise de dados. Você pode executar casos de uso de borda, streaming, engenharia de dados, ETL, armazenamento de dados, visualização de dados e aprendizado de máquina com essa plataforma por meio do suporte, da licença e da implementação do CDP da IBM.